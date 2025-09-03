Άλλη μια βόμβα πρώτου μεγέθους σκάει με τα οικόπεδα. Υπολογίζεται ότι πάνω από το 90% των ακινήτων που δηλώθηκαν με χρησικτησία, η σχετική δήλωση έγινε με την κατάθεση δύο ένορκων βεβαιώσεων μαρτύρων, το Ε9 για την τελευταία πενταετία και το τοπογραφικό εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ 87. Δηλαδή το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987. Και σε περίπτωση που εμφανιστεί ο πραγματικός ιδιοκτήτης, που κατέχει νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, το Κτηματολόγιο ΔΕΝ αφαιρεί την κυριότητα από τον καταπατητή και ΔΕΝ τον στέλνει στο δικαστήριο και ΔΕΝ διερευνάται η τυχόν συνδρομή ή συνέργεια από δικηγόρους, μηχανικούς, λογιστές και συμβολαιογράφους. Φυσικά και επίορκους του κτηματολογίου.

Το θέμα φέρνει στην επιφάνεια η Γραμματή Μπακλατσή, τοπογράφος, πολεοδόμος μηχανικός, ως συνέχεια των όσων είχε αποκαλύψει και καταγγείλει στην πολύ πρόσφατη βίντεο συνέντευξή της στη HuffPost με τίτλο «Εξακολουθεί το χάος και με το νέο πολεοδομικό κώδικα: «Βόμβα» για εκατομμύρια οικόπεδα και επενδυτές». Όπως γράφει στην ecopress.gr:

«Σάλος έχει προκληθεί το τελευταίο διάστημα με την καταπάτηση ακινήτων και μάλιστα με τη «βούλα» του Κτηματολογίου. Αυτό συμβαίνει, γιατί κατά την διαδικασία σύνταξης του Κτηματολογίου, που είναι η κτηματογράφηση, «κάποιοι» επιτήδιοι πολίτες, προφανώς έχοντας εσωτερική πληροφόρηση, εντόπισαν τα «ορφανά» ακίνητα και στο 90% των περιπτώσεων με 3 από τα 17 προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα δήλωσαν ως δικά τους με τη «μέθοδο» της χρησικτησίας».

Τι πρέπει να γνωρίζουν και να κάνουν οι πραγματικοί ιδιοκτήτες για να σώσουν την περιουσία τους; Την απάντηση δίνει σε άρθρο της η κα Μπακλατσή, προσθέτοντας ότι «Το Κτηματολόγιο δεν φταίει για τους καταπατητές, μπορεί όμως και πρέπει να τους εντοπίσει και να τους αποκαλύψει».

Τα κυριότερα σημεία της «σεισμικής» παρέμβασης της Γραμματής Μπακλατσή έχουν ως εξής:

♦ Με με τη μέθοδο της χρησικτησίας καταπατήθηκαν με την «βούλα» του Κτηματολογίου χιλιάδες ακίνητα, που δεν πρόλαβαν να τα δηλώσουν ανήμποροι άνθρωποι, γέροι , κληρονόμοι που δεν τα γνωρίζουν ή κάτοικοι εξωτερικού.

♦ Και τώρα οι πραγματικοί ιδιοκτήτες θα πρέπει να τρέξουν στα δικαστήρια για να πάρουν πίσω την περιουσία τους, για την οποία σημειωτέον έχουν τίτλους ιδιοκτησίας αυτοί ή πρόγονοι τους. Αυτό όμως συνεπάγεται χρήμα και χρόνος, με ενστάσεις, εφέσεις, αναβολές και μαρτυρίες.

♦ Κι επειδή η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης δεν ειναι μόνο για να διαβάζει γρήγορα το συμβόλαιο το Κτηματολόγιο αλλά για πολύ πιο σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με την κατοχύρωση της περιουσίας στους πραγματικούς ιδιοκτήτες, θα πρέπει το Κτηματολόγιο να εντοπίσει άμεσα όσους έκαναν κατάχρηση του δικαιώματος και δήλωσαν τα ακίνητα στο Κτηματολόγιο με χρησικτησία, μόνο με την κατάθεση ένορκης μαρτυρίας και τροποποιώντας το Ε9 και τους ενέγραψε ως ιδιοκτήτες.

Οι «μέθοδοι» υφαρπαγής ακινήτων

Οι «μέθοδοι» υφαρπαγής ακινήτων δεν αφορούν σε μία μόνο περιοχή αλλά όπως επισημαίνουν και πολλοί μηχανικοί σε σχόλια τους σε ενημερωτική δημοσίευση μας στα κοινωνικά δίκτυα, αποτελεί πανελλαδικό φαινόμενο και αφορά χιλιάδες ακίνητα, με επίκεντρο τα περιζήτητα «φιλέτα» – δηλαδή παραθαλάσσια ακίνητα σε τουριστικές ζώνες, όπως είναι οι Κυκλάδες η Χαλκιδική η Σκιάθος το Πήλιο ή σε ακριβές αστικές περιοχές, όπως είναι Βούλα, Κηφησιά, Φάληρο και πολλές άλλες.

Μέθοδος 1: Δήλωση με δύο μάρτυρες και τροποποίηση Ε9

Εκτός όμως των οργανωμένων κυκλωμάτων, χιλιάδες εγκατελελλημένα ακίνητα, κυρίως ηλικιωμένων που πέθαναν ή κληρονόμων που ζουν μακριά, δηλώθηκαν στο κτηματολόγιο από γείτονες και συγγενείς με τη μέθοδο των δύο ένορκων μαρτυριών και την τροποποίηση του Ε9.

Μέθοδος 2: εικονικές διεκδικήσεις του ακινήτου σε δίκες

Ορισμένοι μάλιστα, έχοντας καλύτερη «ενημέρωση», για την κατοχύρωση τους έναντι του πραγματικού ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που αυτός εμφανιστεί στο μέλλον, προέβαιναν σε εικονικές διεκδικήσεις του ακινήτου σε δίκες. Έκαναν δηλαδή, ότι μάλωναν μεταξύ τους δύο πρόσωπα που διεκδικούσαν το ίδιο ακίνητο, αναγκάζοντας το δικαστήριο να αποφασίσει υπέρ του ενός, αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο και δικαστική σφραγίδα νομιμότητας.

Μέθοδος 3: Δημιουργία τίτλων ιδιοκτησίας, με τοπογραφικό και μεταβίβαση

Επίσης, υπήρξε και ακόμα μία κατηγορία πολιτών, που έκαναν κάτι ποιο «έξυπνο». Δημιουργούσαν τίτλους ιδιοκτησίας. Έτσι, με την εκπόνηση τοπογραφικών με συντεταγμένες, μεταβίβαζε κάποιος το ακίνητο, κυρίως με τη με τη μέθοδο της γονικής παροχής, αποφεύγοντας τη μεταβίβαση σε τρίτους ώστε, να μην μπλέξουν σε αγωγές σε περίπτωση που εμφανιστεί στην πορεία ο πραγματικός ιδιοκτήτης. Με αυτόν τον τρόπο, αποκτούσαν τίτλο ιδιοκτησίας και προχωρούσαν σε δήλωση στο Κτηματολόγιο.

Σήμερα, που έκλεισε το Κτηματολόγιο στο μεγαλύτερο ποσοστό της χώρας και λειτουργούν τα Κτηματολογικά Γραφεία, αρχίζουν και αποκαλύπτονται όλες αυτές οι μεθοδεύσεις που διαπράχθηκαν εις βάρος των «ορφανών» ακινήτων. Κι αυτό γιατί αρχίζουν και εμφανίζονται οι πραγματικοί ιδιοκτήτες ή οι κληρονόμοι τους, που διαπιστώνουν ότι στις αρχικές εγγραφές εμφανίζεται κάποιος άλλος ως ιδιοκτήτης και πρέπει να ξεκινήσουν έναν διακαστικό αγώνα για να διεκδικήσουν την περιουσίας τους.

Όμως οι απάτες αυτές αφορούν και το Ελληνικό Δημόσιο, διότι αν σε 8 χρόνια μετά την λειτουργία του Κτηματολογίου δεν εμφανιστεί ο πραγματικός ιδιοκτήτης, τότε αυτά τα ακίνητα που στις αρχικές εγγραφές εμφανίζονται ως «αγνώστου» ιδιοκτήτη, θα περνούσαν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Μπορεί να βρει το Κτηματολόγιο πόσα ακίνητα δηλώθηκαν με χρησικτησία;

Βεβαίως, γιατί με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί σήμερα το κτηματολόγιο να εντοπίσει όλα τα ακίνητα που δηλώθηκαν με χρησικτησία, σε πόσα από αυτά έγινε πρόσφατη τροποποίηση στο Ε9, με ποια έγγραφα δηλώθηκε καθώς και ποιοι ήταν οι μηχανικοί, συμβολαιογράφοι κλπ που εμπλέκονται.

♦ Δηλαδή ο καθένας δήλωνε ότι ήθελε στο Κτηματολόγιο και έγινε δεκτός;

-Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν φταίει το Κτηματολόγιο, που κάποιος καταπατητής χρησιμοποίησε την χρησικτησία ως τρόπος κτήσης κατά την δήλωση του ακινήτου κι αυτό γιατί η χρησικτησία αποτελεί νόμιμο τρόπο κτήσης κυριότητας ακινήτου, σύμφωνα με την νομοθεσία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η τελευταία της κας Γραμματή Μπακλατσή πώς ότι έγινε, έγινε σύμφωνα με τη νομοθεσία αποδεικνύει για μία ακόμη φορά πόσο επικίνδυνο είναι το εκάστοτε πολιτικό σύστημα για τα συμφέροντα των πολιτών. Μία ακόμα απόδειξη ενός κράτους που κινείται πάνω στην διαφθορά σε πολλές εκφάνσεις της.

