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Ο Αμερικανός καλλιτέχνης καθιερώθηκε ως παγκόσμιο είδωλο της ποπ κουλτούρας, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια μουσική κληρονομιά και δεκάδες επιτυχίες.

Η Βίκυ Μοσχολιού υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού και έντεχνου τραγουδιού, συνεργαζόμενη με τους κορυφαίους δημιουργούς της χώρας.

Παρά τις διαφορετικές μουσικές διαδρομές τους, αμφότεροι αναγνωρίζονταν για τη μοναδική προσωπικότητα και τη χαρακτηριστική φωνή τους.

Οι θάνατοί τους, σε ηλικία 42 και 62 ετών αντίστοιχα, δεν σταμάτησαν τη διαχρονική επίδραση που ασκούν στο κοινό μέχρι σήμερα.

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Υπάρχουν παράξενες συμπτώσεις στο ημερολόγιο της μουσικής. Η 16η Αυγούστου είναι μία από αυτές. Με διαφορά 28 ετών, την ίδια ημερομηνία, έφυγαν δύο καλλιτέχνες που δεν είχαν σχεδόν τίποτα κοινό ως προς το είδος της μουσικής τους, αλλά είχαν ένα μεγάλο κοινό χαρακτηριστικό: φωνές και προσωπικότητες που αναγνωρίζονται από τις πρώτες νότες.

Το 1977 πέθανε ο Έλβις Πρίσλεϊ, μόλις 42 ετών. Το 2005 έφυγε η Βίκυ Μοσχολιού, στα 62 της χρόνια. Εκείνος άλλαξε την παγκόσμια ποπ κουλτούρα. Εκείνη σημάδεψε για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες το ελληνικό λαϊκό και έντεχνο τραγούδι.

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Έλβις Πρίσλεϊ – Ο άνθρωπος που έγινε «βασιλιάς»

Ο Elvis Aaron Presley γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1935, στο Τούπελο του Μισισίπι, μέσα σε μια οικογένεια με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Το 1948 η οικογένεια μετακόμισε στο Μέμφις, την πόλη που έμελλε να συνδεθεί για πάντα με το όνομά του.

Οι μουσικές επιρροές του ήταν ένα εκρηκτικό μείγμα: gospel, country, blues και rhythm & blues. Το 1954 άρχισε να ηχογραφεί στη θρυλική Sun Records και λίγο αργότερα πέρασε στην RCA Victor. Μέχρι το 1956 είχε ήδη εξελιχθεί σε διεθνές φαινόμενο. (graceland.com)

Τραγούδια όπως τα «Heartbreak Hotel», «Hound Dog», «Love Me Tender», «Jailhouse Rock», «All Shook Up», «Are You Lonesome Tonight?», «It’s Now or Never», «Suspicious Minds» και το αξεπέραστο « » πέρασαν στην ιστορία.

Δεν ήταν όμως μόνο η φωνή. Ήταν η σκηνική παρουσία, οι κινήσεις του σώματος, τα ρούχα, το βλέμμα, η εικόνα του νέου επαναστάτη που έφερνε μπροστά στην τηλεόραση μια Αμερική η οποία άλλαζε. Ο Έλβις έγινε κάτι πολύ περισσότερο από τραγουδιστής: ένα από τα πρώτα παγκόσμια είδωλα της σύγχρονης μαζικής κουλτούρας.

Πρωταγωνίστησε σε 33 κινηματογραφικές ταινίες, γνώρισε τεράστια επιτυχία στις ζωντανές εμφανίσεις του και ιδιαίτερα στο Λας Βέγκας, ενώ απέσπασε 14 υποψηφιότητες για Grammy και κέρδισε τρία βραβεία. (graceland.com)

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Στο μεταξύ, από το 1958 έως το 1960 υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό, περνώντας μεγάλο μέρος της θητείας του στη Δυτική Γερμανία.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν πολύ πιο σκοτεινά από τη λάμψη της σκηνής. Η υγεία του είχε επιβαρυνθεί σημαντικά και στις 16 Αυγούστου 1977 βρέθηκε νεκρός στην έπαυλή του, την περίφημη Graceland, στο Μέμφις. Ήταν μόλις 42 ετών. (graceland.com)

Ο θάνατός του δεν τελείωσε τον μύθο. Τον μεγάλωσε. Σχεδόν μισό αιώνα αργότερα, για εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχει ακόμη ένας και μοναδικός «King».

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Βίκυ Μοσχολιού – Η δωρική φωνή του ελληνικού τραγουδιού

Είκοσι οκτώ χρόνια αργότερα, πάλι στις 16 Αυγούστου, η Ελλάδα αποχαιρετούσε μία από τις σημαντικότερες φωνές της.

Η Βίκυ Μοσχολιού γεννήθηκε το 1943 στην Αθήνα, μεγάλωσε στο Αιγάλεω και προερχόταν από λαϊκή οικογένεια. Η επαγγελματική της πορεία άρχισε το 1962, όταν εμφανίστηκε στην «Τριάνα» του Χειλά δίπλα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση και τη Δούκισσα.

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Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1964, όταν τραγούδησε το «Χάθηκε το φεγγάρι» του Σταύρου Ξαρχάκου στην ταινία «Λόλα». Από εκεί και πέρα άρχισε μια διαδρομή που την έφερε δίπλα στους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού.

Συνεργάστηκε, μεταξύ άλλων, με τους Σταύρο Ξαρχάκο, Μίκη Θεοδωράκη, Βασίλη Τσιτσάνη, Γιώργο Ζαμπέτα, Γιάννη Σπανό, Δήμο Μούτση, Άκη Πάνου, Σταύρο Κουγιουμτζή, Μίμη Πλέσσα και Απόστολο Καλδάρα.

Και άφησε πίσω της τραγούδια που έγιναν κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης: «Τα δειλινά», «Ξημερώματα», «Δεν ξέρω πόσο σ’ αγαπώ», «Άνθρωποι μονάχοι», «Αλήτη», «Ναύτης βγήκε στη στεριά», «Ξενύχτησα στην πόρτα σου», «Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι», «Νυν και αεί» και βέβαια το «Χάθηκε το φεγγάρι».

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Η Μοσχολιού διέθετε μια φωνή βαθιά, χαρακτηριστική και σχεδόν δωρική. Δεν χρειαζόταν υπερβολές για να μεταφέρει το συναίσθημα. Μπορούσε να τραγουδήσει τον έρωτα, τον χωρισμό, τη μοναξιά, την ξενιτιά και την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων με τρόπο άμεσο και αληθινό.

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Υπήρξε επίσης από τις πρώτες μεγάλες λαϊκές ερμηνεύτριες που πέρασαν στις μπουάτ της Πλάκας, ενώ η διεθνής της παρουσία περιέλαβε εμφανίσεις σε κορυφαίες αίθουσες, όπως το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, το Royal Albert Hall του Λονδίνου και το Olympia του Παρισιού.

Στην προσωπική της ζωή παντρεύτηκε το 1967 τον θρύλο του Παναθηναϊκού Μίμη Δομάζο, με τον οποίο απέκτησε δύο κόρες. Το ζευγάρι χώρισε το 1979.

Η Βίκυ Μοσχολιού έφυγε από τη ζωή στις 16 Αυγούστου 2005, ύστερα από σοβαρή ασθένεια.

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Έλβις και Μοσχολιού. Μέμφις και Αθήνα. Rock ’n’ roll και ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Δύο εντελώς διαφορετικές διαδρομές που συναντήθηκαν σε μία ημερομηνία: 16 Αυγούστου. Και δύο φωνές που αποδεικνύουν ότι οι πραγματικά μεγάλοι ερμηνευτές μπορεί να φεύγουν, αλλά δεν σιωπούν ποτέ.