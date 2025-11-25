Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 44χρονου ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία με ψαλίδι του 47χρονου αδελφού του στη Νέα Πέραμο, προχώρησε η εισαγγελία Πρωτόδικων της Αθήνας.

Ο 44χρονος αντιμετωπίζει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της παράνομης οπλοφορίας – οπλοχρησίας. Παράλληλα, κατηγορείται και για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατηγορία την οποία αντιμετωπίζει και ο 48χρονος αδελφός του, ο οποίος ήταν εκείνος που κάλεσε την αστυνομία.

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν.