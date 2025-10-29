Κάτι καινούργιο, κάτι γευστικό, κάτι που ίσως περίμενες καιρό, συνέβη. Το πρώτο Jamie Oliver Kitchen στην Ελλάδα είναι γεγονός και η Αθήνα μόλις απέκτησε το δικό της “taste of Jamie” στο Golden Hall, σε ένα εστιατόριο που δεν θυμίζει τίποτα από όσα έχεις ζήσει ως τώρα.​​

Από την πρώτη κιόλας μπουκιά που θα δοκιμάσεις, καταλαβαίνεις ότι εδώ συμβαίνει κάτι διαφορετικό. Γιατί το Jamie Oliver Kitchen δεν είναι απλώς άλλο ένα “opening” στην πόλη — είναι ένα μέρος που κουβαλάει φιλοσοφία, εμπειρία, γεύσεις και ταξίδια. Είναι ένα κομμάτι του κόσμου του Jamie που δημιουργήθηκε για να φέρει συνταγές από κάθε γωνιά του κόσμου στο τραπέζι σου. Και τώρα, για πρώτη φορά, μπορείς να το ζήσεις κι εσύ, εδώ, στην Αθήνα, στον 2ο όροφο του Golden Hall.

Ένα παγκόσμιο concept που ήρθε (επιτέλους) στην Αθήνα

Από το Ντουμπάι μέχρι τη Σιγκαπούρη, από τη Βραζιλία μέχρι τη Στοκχόλμη, το Jamie Oliver Kitchen έχει ήδη ταξιδέψει σε 22 χώρες και σε πάνω από 70 σημεία στον κόσμο, φέρνοντας την υπογραφή του Jamie Oliver πιο κοντά στους λάτρεις του “quality in simplicity” food. Κάθε εστιατόριο αποτυπώνει αυτή τη γαστρονομική φιλοσοφία μέσα από διεθνείς γεύσεις και ένα περιβάλλον που νιώθεις οικείο, σαν να βρίσκεσαι στο πατρικό σου.

Το γεγονός ότι η Αθήνα προστέθηκε σε αυτό το διεθνές «γευστικό χάρτη» δεν είναι απλώς ένα νέο opening, αλλά μια συνειδητή επιλογή. Είναι η στιγμή που το “Jamie Experience” φτάνει στην Ελλάδα, σε έναν χώρο σχεδιασμένο για να σε κάνει να νιώσεις ακριβώς αυτό: ότι κάτι ξεχωριστό ήρθε για να μείνει.

Και τώρα, μπορείς να το ζήσεις από κοντά, στον 2ο όροφο του Golden Hall.

Ένας χώρος που σε καλεί να νιώσεις… σαν στο σπίτι σου

Το Jamie Oliver Kitchen στο Golden Hall είναι ένας χώρος σχεδιασμένος για να σε κάνει να νιώσεις άνετα, χαλαρά, ευπρόσδεκτα. Από τη στιγμή που περνάς την πόρτα, κάτι σε κάνει να θέλεις να μείνεις λίγο παραπάνω: ο φωτεινός, ζεστός σχεδιασμός, οι ανοιχτοί χώροι, το χαμόγελο της ομάδας. Η εμπειρία ξεκινά πριν καν φτάσει το πρώτο πιάτο στο τραπέζι.

Με την ανοιχτή κουζίνα να κυριαρχεί στον χώρο, η αίσθηση είναι σχεδόν… οικογενειακή, σαν να βρίσκεσαι στην κουζίνα ενός φίλου που αγαπά να μαγειρεύει. Και αυτό ακριβώς είναι το concept πίσω από κάθε Jamie Oliver Kitchen στον κόσμο: να δημιουργείται ένα μέρος που σε προσκαλεί να το απολαύσεις όπως θέλεις, είτε μόνος, με παρέα ή με την οικογένεια και φυσικά με όρεξη για κάτι ξεχωριστό.

Γεύσεις που μιλούν όλες τις γλώσσες – αλλά μιλούν και ελληνικά

Το μενού του Jamie Oliver Kitchen περιλαμβάνει μια συλλογή από πιάτα που μοιάζουν γνώριμα, αλλά κρύβουν εκπλήξεις. Και πάνω απ’ όλα, με επιλεγμένες πρώτες ύλες που προέρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Το Cheesy Garlic Bread, φουσκωτό και γεμάτο τυρένια θαλπωρή, φτιάχνεται με ψωμί που ζυμώνεται καθημερινά. Το Grilled Halloumi με θυμαρίσιο μέλι έρχεται κατευθείαν από την Κύπρο, ενώ το Beetroot Labneh παίζει με τις ισορροπίες ανάμεσα στο παντζάρι και το δροσερό γιαούρτι Αρκαδίας.

Ανάμεσα στα highlights βρίσκεται το Citrus Ceviche με φρέσκο λαβράκι ημέρας, μαριναρισμένο σε ζωηρά εσπεριδοειδή — μια πρώτη μπουκιά που σε ξυπνάει. Το Tartare Μοσχαρίδας από την Ελασσόνα είναι μια ωδή στο ελληνικό κρέας, κομμένο στο χέρι και γεμάτο umami. Το Chicken Al Mattone, μαριναρισμένο φιλέτο κοτόπουλου Πίνδου, κρύβει το άρωμα του σπιτικού pesto kale.

Για όσους αγαπούν τα pasta dishes, η Cacio Carbonara με αυγό ελευθέρας βοσκής και η Pappardelle Bolognese με ραγού μοσχαρίσιο σε φρέσκες παπαρδέλες έρχονται με την πλούσια απλότητα που μόνο ο Jamie ξέρει να αποδίδει. Αν πάλι αναζητάς κάτι comfort αλλά με twist, το Chicken Parmigiana με παλαιωμένη παρμεζάνα και λιωμένη μοτσαρέλα, σε γλυκιά σάλτσα ντομάτας, είναι μια λαχταριστή εκδοχή που δεν μπορείς να προσπεράσεις. Κι αν θέλεις να γευτείς κάτι απλό, αλλά με τέλεια εκτέλεση, δοκίμασε το Creamy Salmon: ζουμερό φιλέτο σολομού με βελουτέ σάλτσα ψαριού, κάπαρη, αγγούρι, μαύρο ρύζι και φύτρες αρακά — νόστιμο, ισορροπημένο, ακριβώς όπως πρέπει.

Από τις σαλάτες, η Burrata Panzanella με τρίχρωμη ντομάτα και βασιλικό, ενώ η Avocado Caesar έχει τη δική της cult αίσθηση, με τραγανό μαρούλι, καπνιστή πανσέτα από τη Θράκη και ντρέσινγκ που αφήνει επίγευση φρεσκάδας. Τέλος, για τους burger lovers, υπάρχει το Kitchen Burger με bourbon sauce και attitude, αλλά και το Truffled Beef — ένα burger με μοσχάρι ωρίμανσης, τσένταρ, καραμελωμένο κρεμμύδι και μαγιονέζα τρούφας που παίρνει το comfort στο επόμενο επίπεδο.





Το Jamie Oliver Kitchen είναι το comfort σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν το καλό φαγητό, τις ιστορίες πίσω από κάθε συνταγή και τη μαγειρική που μιλάει στην καρδιά.

Το Jamie Oliver Kitchen είναι πλέον εδώ — και σε περιμένει να το ανακαλύψεις στον 2ο όροφο του Golden Hall!

