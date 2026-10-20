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Η ίδια τόνισε ότι η απόκτηση ενός παιδιού ενισχύει τον δεσμό του ζευγαριού, παρά τις προκλήσεις και την ανάγκη για κοινή προσπάθεια.

Παράλληλα, η ηθοποιός αναφέρθηκε στις δυσκολίες της μητρότητας και τον ισχυρό δεσμό που έχει αναπτύξει ο πατέρας με την κόρη τους.

Τέλος, μοιράστηκε προσωπικές εμπειρίες από την εγκυμοσύνη της, τη σημασία της πίστης στη ζωή της και την επιλογή του ονόματος για το παιδί τους.

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Η Βίκυ Κάβουρα αποκάλυψε πως είχε αντιληφθεί πριν ακόμη γνωρίσει τον Γιώργο Τζαβέλλα ότι θα ήταν ο σύντροφος της ζωής της. Η ηθοποιός μίλησε επίσης για τις αλλαγές που έφερε στη σχέση τους ο ερχομός της κόρης τους, παραδεχόμενη πως η απομάκρυνση που μπορεί να βιώσουν οι γονείς μετά τη γέννηση ενός παιδιού είναι ευθύνη και των δύο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην επιθυμία που είχε να αποκτήσει οικογένεια, αλλά και στη σχέση που έχει αναπτύξει με τον σύζυγό της μέσα από την ανατροφή της κόρης τους. Μιλώντας για την πρώτη της εντύπωση από τον Γιώργο Τζαβέλλα, εξομολογήθηκε: «Πριν τον γνωρίσω κατάλαβα ότι είναι ο άντρας της ζωής μου. Αυτό είναι το περίεργο. Τον είδα και είπα “αυτός είναι”. Δεν ξέρω γιατί το είπα, δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο».

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Η ηθοποιός εκτίμησε ότι η απόκτηση ενός παιδιού μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τον δεσμό ενός ζευγαριού, εφόσον και οι δύο σύντροφοι επιθυμούν πραγματικά να δημιουργήσουν οικογένεια. Όπως είπε: «Νομίζω ότι όταν γεννιέται ένα παιδί, υπάρχει βάθος στη σχέση. Τα περισσότερα ζευγάρια χωρίζουν γιατί ίσως να μην θέλουν πολύ και οι δύο. Όταν θέλουν και οι δύο, όποιο πρόβλημα και να υπάρχει, τα ξαναβρίσκουν. Γιατί είναι πολύ ισχυρό δέσιμο το παιδί και η ύπαρξή του».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στη σχέση των γονιών μετά τον ερχομό ενός παιδιού, τονίζοντας ότι συχνά και οι δύο πλευρές έχουν τις δικές τους δυσκολίες και προσδοκίες. «Μερικές φορές σκέφτομαι ότι έχουν δίκιο και οι άντρες γιατί είναι “λιγότεροι” από εμάς εκείνη την περίοδο. Εμείς ξέρουμε περισσότερο πώς θα βοηθήσουμε το παιδί από ένστικτο και αυτοί αναρωτιούνται “Τι κάνω; Αποχωρώ λίγο και βλέπω”. Κι εμείς λέμε “δεν με βοηθάς αρκετά”. Κάπως έτσι, αν το δούμε πιο γλυκά και παιχνιδιάρικα, έχουμε δίκιο και οι δύο. Θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι μου είχε πέσει γάλα κάτω και έσπασε κι εγώ έκλαιγα με μαύρο δάκρυ και δεν με καταλάβαινε. Τώρα βλέπω και γελάω. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί κλαίω για το γάλα. Εγώ μετά τον 1,5 χρόνο άρχισα να συνέρχομαι», εξήγησε.

Η κόρη της Βίκυς Κάβουρα και του Γιώργου Τζαβέλλα είναι σήμερα δυόμισι ετών. Η ηθοποιός μίλησε με τρυφερότητα για τον χαρακτήρα της μικρής, επισημαίνοντας πως της μοιάζει πολύ: «Η κόρη μου είναι δυόμιση. Συνεννοούμαστε κανονικά. Είναι ίδια με εμένα. Είναι όπως ήμουν εγώ στην ηλικία της».

Αναφερόμενη στη φοίτησή της στον βρεφικό σταθμό, σημείωσε ότι η εμπειρία αυτή έχει συμβάλει τόσο στην ανάπτυξη του λόγου της όσο και στην κοινωνικοποίησή της. Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι ο σταθμός προσφέρει στη μικρή δραστηριότητες που η ίδια δυσκολευόταν να επινοεί καθημερινά στο σπίτι. «Πηγαίνει στο βρεφικό από πέρυσι. Της αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι την έχει βοηθήσει και στο λόγο και στην κοινωνικοποίηση, αλλά γενικώς κάποια στιγμή στέρεψα και από ιδέες. Πρώτη φορά μαμά και δεν ήξερα και εγώ τι άλλο μπορώ να κάνω μέσα στο σπίτι για να περνάει καλά. Εκεί κάνουν πάρα πολλά πράγματα, οπότε έρχεται σπίτι ολοκληρωμένη. Της δίνουν παραπάνω πράγματα, απ’ όσα θα μπορούσα εγώ».

Το ατύχημα στην εγκυμοσύνη και η επιστροφή στο θέατρο

Η Βίκυ Κάβουρα αναφέρθηκε και στην περίοδο της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας ότι ένα ατύχημα κατά τη διάρκεια θεατρικής παράστασης, όταν βρισκόταν στον τρίτο μήνα, την έκανε να διακόψει την επαγγελματική της δραστηριότητα. Όπως εξήγησε, φοβήθηκε και επέστρεψε στο θέατρο μετά τη γέννηση της κόρης της.

«Όταν ήμουν τριών μηνών έγκυος είχα ένα ατύχημα στην παράσταση που έπαιζα τότε και δεν συνέχισα. Φοβήθηκα πολύ και δεν συνέχισα. Έκανα ξανά θέατρο αφού γέννησα. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είχα κάποιες δυσκολίες με το φαγητό αλλά όλα τα άλλα ήταν οκ», αποκάλυψε.

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Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη σχέση που έχει αναπτύξει ο Γιώργος Τζαβέλλας με την κόρη τους, παραδεχόμενη με χιούμορ ότι κάποιες φορές αισθάνεται πως μένει εκτός του ιδιαίτερου δεσμού τους.

«Κάποιες φορές του λέω ότι “όταν σε βλέπω να ασχολείσαι με τη μικρή, σε βλέπω πολύ σέξι” και μου λέει “άντε μωρέ, τι είναι αυτά που λες;”. Είναι αλήθεια όμως. Νομίζω ότι οι άντρες δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο βαθιά το εννοούμε. Γιατί οι γυναίκες αυτό ψάχνουμε, να μας φροντίσει μέσω του παιδιού μας. Να φροντίσει το κομμάτι μας και αυτό είναι όντως πολύ σέξι. Εμένα με έχουν πετάξει έξω, έχουν κάνει κόμμα και ακόμη και στο κρεβάτι με έχουν πετάξει έξω. Η σχέση πατέρας κόρη είναι σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή η αγάπη αυτή, το δέσιμο που έχουν μεταξύ τους είναι αλλού, είναι αλλού και είναι ανίκητο».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η επιθυμία να γίνει μητέρα υπήρχε μέσα της εδώ και χρόνια, ακόμη κι αν η ίδια δεν θυμόταν να την εκφράζει τόσο ξεκάθαρα. Όπως ανέφερε, οι φίλες της τής θύμισαν ότι μιλούσε συχνά για τη δημιουργία οικογένειας και ότι μάλιστα είχε αναφερθεί και στην επιθυμία της να αποκτήσει κόρη.

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«Ήθελα πολύ να γίνω μητέρα. Δούλευα πολύ και ασταμάτητα πάντα, οπότε δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να λέω “αχ, θέλω να κάνω παιδί, θέλω να κάνω παιδί”. Όμως, όταν ήμουν έγκυος, όλες οι φίλες μου μου είπαν ότι “αχ, είδες τόσα χρόνια ήθελες να κάνεις οικογένεια, να γίνεις μανούλα”. Και λέω “το έλεγα εγώ;”. “Βεβαίως και το έλεγες. Έλεγες θέλω να κάνω και κόρη μάλιστα”. Εγώ λέω το έλεγα τέτοιο πράγμα; Δεν με θυμάμαι να το λέω, αλλά μου το λένε όλες μου οι φίλες. Άρα ισχύει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πίστη στον Θεό και το όνομα της κόρης της

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ηθοποιός μίλησε για τη θρησκευτική της πίστη και τη σημασία που έχει για την ίδια η αγάπη. Η κόρη της πήρε το όνομα Ματθίλδη – Ραφαηλία, καθώς η Βίκυ Κάβουρα ήθελε να συμπεριλάβει στο όνομά της και εκείνο του Αγίου Ραφαήλ.

Μιλώντας για τη σχέση της με τη θρησκεία, υπογράμμισε ότι η αγάπη μπορεί να αποτελέσει απάντηση σε πολλές από τις δυσκολίες της ζωής. «Αν παρακολουθήσουμε τι λέει η θρησκεία μας, δίνουμε λύση σε όλα μας τα προβλήματα. Και αν κάποιος βαριέται να το κάνει αυτό, ας σκεφτεί ότι η αγάπη από μόνη της δίνει λύση σε οποιοδήποτε πρόβλημα», τόνισε.

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