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Το ενδεχόμενο να αποκτήσει ακόμη ένα παιδί απέκλεισε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως έχει πλέον «σπάσει το κοντέρ του».

Ο ηθοποιός και η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη, έγιναν γονείς για δεύτερη φορά τον Φεβρουάριο του 2026. Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», που προβλήθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης μίλησε για την οικογενειακή του ζωή, τονίζοντας πως βιώνει μια πολύ όμορφη περίοδο, χωρίς να επιθυμεί να μεγαλώσει περαιτέρω την οικογένειά του.

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Περιγράφοντας την καθημερινότητά του με τα δύο παιδιά, ο ηθοποιός ανέφερε: «Δεν νομίζω να μεγαλώσω κι άλλο την οικογένειά μου, φτάνει, το κοντέρ μου έσπασε κάπου. Για εμένα είναι αρκετά. Έχει έρθει πολλή αγάπη, πολύ ξενύχτι και για εμένα είναι το ιδανικό αυτή τη στιγμή».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και σε ένα προσωπικό του ελάττωμα, το οποίο, όπως παραδέχτηκε, ενοχλεί τη σύζυγό του, χωρίς ωστόσο να πιστεύει ότι θα καταφέρει να το αλλάξει. Όπως εξήγησε, χρειάζεται να του υποδείξουν τι δουλειά πρέπει να κάνει, καθώς δεν αναλαμβάνει από μόνος του σχετικές πρωτοβουλίες.

«Πρέπει πάντα να μου πει τι δουλειά είναι να κάνω, αν μου την πει θα την κάνω, δεν τη σκέφτομαι από μόνος μου. Αυτό είναι ένα ελάττωμα που το είχα, το έχω και μάλλον θα το έχω. Δεν πρέπει να ελπίζει ότι θα το βελτιώσω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τη σύζυγό του, Αγοραστή Αρβανίτη. Η κόρη τους ήρθε στον κόσμο τον Ιανουάριο του 2024, ενώ ο γιος τους γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 2026.