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Ο συλληφθείς διέμενε σε πολυτελή έπαυλη και προέβαλλε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν προκλητικό τρόπο ζωής με χρήματα και πολυτελή πάρτι.

Το ποινικό του μητρώο περιλαμβάνει καταδίκες για αδικήματα όπως πλαστογραφία, συνωμοσία και έκδοση πλαστών επιταγών, με συνολική ποινή φυλάκισης άνω των 16 μηνών.

Ο Τουτούνι είχε λάβει εντολές απέλασης στο παρελθόν και παραδέχτηκε ότι επέστρεψε παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2011.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες μετανάστευσης έχουν θέσει τον 55χρονο υπό ομοσπονδιακή κράτηση και έχουν δρομολογήσει τις διαδικασίες για την απομάκρυνσή του από τη χώρα.

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Οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν πριν από λίγες ημέρες στη σύλληψη του 55χρονου Φαρζάντ «Τόνι» Τουτούνι, ο οποίος είναι ευρύτερα γνωστός ως ο Ιρανός «βασιλιάς του Instagram».

Όπως γνωστοποίησε η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), ο Τουτούνι συνελήφθη για σειρά ποινικών αδικημάτων, τα οποία φέρεται να διαπράττονταν από το 1989 και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, απαγωγή, ληστεία και εκβιασμό.

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Ο 55χρονος διέμενε σε πολυτελή έπαυλη αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων στους λόφους του Χόλιγουντ, ενώ μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram παρουσίαζε έναν ιδιαίτερα προκλητικό τρόπο ζωής. Στις αναρτήσεις του κυριαρχούσαν εικόνες με μεγάλες ποσότητες χρημάτων, γυμνές γυναίκες και πολυτελή πάρτι.

Στο βιογραφικό του, μάλιστα, αυτοπαρουσιαζόταν ως επιχειρηματίας που είχε δημιουργήσει μόνος του την περιουσία του, αλλά και ως «φιλάνθρωπος του έρωτα» («Pelvis Philanthropist»).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αμερικανικές αρχές, ο Τουτούνι εισήλθε νόμιμα στις ΗΠΑ για πρώτη φορά το 1983. Δέκα χρόνια αργότερα, το 1993, δικαστική απόφαση προέβλεπε την απομάκρυνσή του από τη χώρα, χωρίς ωστόσο να εφαρμοστεί τότε.

Το 1999 εκδόθηκε νέα εντολή απέλασης, η οποία οδήγησε τελικά στη μεταφορά του στο Μεξικό. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι επέστρεψε παράνομα στις ΗΠΑ στις 4 Απριλίου 2011 ή περίπου εκείνη την περίοδο. Όπως έχει υποστηρίξει, πέρασε από τον ποταμό κοντά στο Σεντ Κλερ του Μίσιγκαν, χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σχεδία που είχε προμηθευτεί από τον Καναδά.

Στο ποινικό του μητρώο περιλαμβάνονται καταδίκες για τις οποίες του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης άνω των 16 μηνών. Τα αδικήματα αφορούσαν, μεταξύ άλλων, έκδοση ή κυκλοφορία πλαστής επιταγής, συνωμοσία για τη διάπραξη εγκλήματος, κατοχή ή παραποίηση εξοπλισμού καρτών πρόσβασης, πλαστογραφία, απαγωγή, ληστεία και εκβιασμό.

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Ενδεικτική της εικόνας που επιδίωκε να προβάλλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν μία από τις αναρτήσεις του, στην οποία συνόδευε φωτογραφία μέσα από ιδιωτικό αεροσκάφος με τη φράση «ζω κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία μου!». Στο στιγμιότυπο εμφανιζόταν με τρεις γυναίκες καθισμένες στα γόνατά του, ενώ γύρω του υπήρχαν δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 100 δολαρίων.

Σε άλλη δημοσίευσή του, ο Ιρανός είχε επιλέξει τη λεζάντα «Χωρίς σύζυγο, υπέροχη ζωή». Στη φωτογραφία πόζαρε μέσα σε πολυτελές διαμέρισμα, έχοντας στον ώμο του μια γυμνή γυναίκα.

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Πιο πρόσφατα, είχε εμφανιστεί και στο φεστιβάλ Burning Man, όπου διασκέδαζε μαζί με εντυπωσιακές γυναίκες. Η παρέα του διέμενε σε ειδικά διαμορφωμένο καταυλισμό, με πολυτελές τροχόσπιτο και τρέιλερ διακοσμημένο με ψυχεδελικά σχέδια.

Αξιωματούχοι της ICE επιβεβαίωσαν ότι ο Τουτούνι βρίσκεται πλέον υπό ομοσπονδιακή κράτηση, ενώ έχουν ξεκινήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την απομάκρυνσή του από τις ΗΠΑ.