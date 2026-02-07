Στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Φως Στο Τούνελ» δείχνουν ότι, εβδομάδες μετά την εξαφάνισή του από το Ηράκλειο Κρήτης στις 7 Δεκεμβρίου, οι λογαριασμοί του εμφανίζουν σημάδια ζωής, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο ερευνών.

Μετά την τελευταία εκπομπή στις 23 Ιανουαρίου, φίλοι του που ζουν στο εξωτερικό επικοινώνησαν με την εκπομπή αναφέροντας πως έλαβαν ειδοποίηση στα κινητά τους ότι ο Αλέξης «άρχισε να χρησιμοποιεί την εφαρμογή Threads». Απέστειλαν μάλιστα και τα στιγμιότυπα εικόνας που εμφάνιζαν τον λογαριασμό του Αλέξη ως πρόσφατα ενεργό.

Advertisement

Advertisement

Screenshot από οθόνη κινητού

Χαρακτηριστική ήταν η μαρτυρία φίλου του από τη Σουηδία ο οποίος ανέφερε ότι θορυβήθηκε και αμέσως σκέφτηκε πως κάποιος χρησιμοποιεί τους λογαριασμούς του επιχειρώντας να σβήσει ή να αλλοιώσει στοιχεία.

Ο ίδιος μίλησε για τον Αλέξη αγωνιώντας για την τύχη του. Αποκάλυψε στοιχεία του χαρακτήρα του και περιέγραψε την τελευταία επικοινωνία που είχε η ξαδέλφη του μαζί του, μία μόλις ημέρα πριν χαθούν τα ίχνη του.

Στο «Τούνελ» μίλησε και φίλη – συνάδελφός του που έκαναν μαζί ειδικότητα, η οποία τον περιέγραψε ως «παιδί διαμάντι» ενώ σημείωσε ότι οι δυο τους ήταν δεμένοι σαν οικογένεια.

Ακόμα και η ίδια επιβεβαίωσε στο «Τούνελ» πως έλαβε ειδοποίηση στο κινητό της, σύμφωνα με την οποία ο Αλέξης ενεργοποίησε την εφαρμογή Threads.

(Με πληροφορίες από patris.gr, MEGA)