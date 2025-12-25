Σοβαρό περιστατικό συμπλοκής με τραυματία έναν 23χρονο νεαρό συνέβη τα ξημερώματα στο κέντρο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφοριες του agriniopress.gr, δύο νεαροί περπατούσαν στην πλατεία Ξηρομέρου όταν ομάδα κουκουλοφόρων κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους.

Advertisement

Advertisement

Τα αίματα άναψαν και για ασήμαντη αφορμή ένας από την ομάδα έβγαλε μαχαίρι και κατάφερε χτύπημα στο πόδι στον έναν από τους δύο, και συγκεκριμένα σε 23χρονο νεαρό.

Ο νεαρός αμέσως μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου μετά τις πρώτες βοήθειες πήγε στο σπίτι με τους οικείους τους. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Αγρινίου κάνουν έρευνα για το περιστατικό.