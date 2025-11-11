Δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια στο κέντρο της Αθήνας, το μεσημέρι της Δευτέρας, 10 Νοεμβρίου, εν μέσω δυνατής βροχής.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 12:00, στην οδό Λένορμαν, οι 2 άνδρες διαπληκτίστηκαν για άγνωστο λόγο. Όπως φαίνεται στο βίντεο οδηγός ΙΧ, κατέβηκε από το αυτοκίνητό του αφήνοντάς το στη μέση του δρόμου και πλησίασε το ταξί που ήταν μπροστά του, άνοιξε την πόρτα και ξεκίνησε να χτυπάει τον οδηγό ταξί.

Ο οδηγός του ταξί δεν κατέβηκε από το αμάξι, οι 2 άνδρες συνέχισαν να καβγαδίζουν και μετά από μερικά δευτερόλεπτα ο οδηγός ταξί έκλεισε την πόρτα και έφυγε από το σημείο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια πεζών και άλλων οδηγών, χωρίς κανείς να παρέμβει.