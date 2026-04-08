Η λογομαχία για κτηνοτροφικές διαφορές, οδήγησε σε ένα απίστευτο περιστατικό στο Ηράκλειο και στον τραυματισμό ενός κτηνοτρόφου, ηλικίας 34 ετών.

Το απόγευμα της Μ.Τρίτης σε χωριό του δήμου Αρχανών Αστερουσίων, συναντήθηκαν δύο συγγενείς και η λογομαχία δεν άργησε. Ο ένας εκ των δυο, ηλικίας 47 ετών ετών φέρεται να επιχείρησε να χτυπήσει με τα χέρια τον 34χρονο. Στη συνέχεια, άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες, ο 47χρονος μπήκε στο αυτοκίνητο, πάτησε γκάζι και χτύπησε τον 34χρονο. Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται με τραύματα στα άκρα.

Ο 47χρονος αναζητείται από τις αρχές.

Πηγή: patris.gr