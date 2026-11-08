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Οι παραγωγοί εξέφρασαν την έντονη απογοήτευσή τους για τις καθυστερήσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ και τα προβλήματα στην ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα προειδοποίησαν για το ενδεχόμενο νέων αγροτικών κινητοποιήσεων, εάν δεν υπάρξουν άμεσα και απτά αποτελέσματα.

Την επόμενη περίοδο αναμένεται να πραγματοποιηθούν τοπικές και πανελλαδικές συσκέψεις για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων των αγροτικών φορέων.

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Χωρίς ουσιαστικές δεσμεύσεις και συγκεκριμένες λύσεις ολοκληρώθηκε η συνάντηση των αγροτών και κτηνοτρόφων από τις Σέρρες με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα να εκφράζουν την απογοήτευσή τους και να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων κινητοποιήσεων.

Ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους παραγωγούς στο περιθώριο του προγράμματός του στην περιοχή των Σερρών, όπου βρέθηκε με αφορμή τον εορτασμό των Πολιούχων. Στη συνάντηση συμμετείχε δεκαμελής αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων, η οποία είχε απευθείας συνομιλία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη διάρκειας περίπου 30 λεπτών.

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Παρά τον χρόνο που αφιερώθηκε στη συζήτηση, οι παραγωγοί αποχώρησαν χωρίς να λάβουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα βασικά αιτήματά τους, εκφράζοντας την επιφύλαξή τους απέναντι στις υποσχέσεις που άκουσαν.

Αγρότες Σερρών: Στο επίκεντρο οι καθυστερήσεις στις δηλώσεις ΟΣΔΕ

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που τέθηκαν στον πρωθυπουργό ήταν η μεγάλη καθυστέρηση στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ, η οποία προκαλεί έντονη ανησυχία στους αγρότες, καθώς επηρεάζει άμεσα τον προγραμματισμό και τις πληρωμές τους.

Ο εκπρόσωπος του μπλόκου του Προμαχώνα, Γιάννης Τουρτούρας, περιέγραψε την κατάσταση ως ιδιαίτερα προβληματική, επισημαίνοντας ότι οι διαδικασίες προχωρούν με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. «Είναι Νοέμβριος και σε όλη την Ευρώπη οι συνάδελφοι έχουν πληρωθεί προκαταβολές και εμείς δεν έχουμε κάνει δηλώσεις. Και οι δηλώσεις είναι στο 15%. Προχωρούν με ρυθμούς χελώνας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κατάσταση που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα έχει φτάσει σε οριακό σημείο, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των αγροτών, οι οποίοι προειδοποιούν ότι, εάν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά τους, οι κινητοποιήσεις αποτελούν μονόδρομο.

Ο Γιάννης Τουρτούρας έστειλε σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η υπομονή των παραγωγών εξαντλείται. «Μην μας αναγκάσουν άλλη μια φορά να βγούμε στον δρόμο. Είναι ο μόνος δρόμος εάν δεν λυθούν τα προβλήματα, ο κόσμος είναι ανάστατος», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη αναφορά κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε και στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κτηνοτροφικός κλάδος, με βασικό αίτημα την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ουσιαστικές παρεμβάσεις και συγκεκριμένα μέτρα στήριξης. Ωστόσο, οι απαντήσεις που έλαβαν δεν φαίνεται να κάλυψαν τις προσδοκίες τους.

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«Ο πρωθυπουργός μας είπε έχει βάλει στοίχημα και μας υπόσχεται ότι θα το κερδίσει», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η ικανοποίησή τους θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση των δεσμεύσεων και την εμφάνιση απτών αποτελεσμάτων.

Αγροτικά μπλόκα: Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κινήσεων

Την ίδια ώρα, οι αγρότες προετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους, με τις συζητήσεις για νέες κινητοποιήσεις να εντείνονται ενόψει του χειμώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessPost.gr, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθούν τοπικές συσκέψεις αγροτών σε διάφορες περιοχές της χώρας, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να καθοριστούν τα επόμενα βήματα.

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Παράλληλα, πηγές από την Πανελλαδική Επιτροπή αναφέρουν ότι προς τα τέλη Νοεμβρίου προγραμματίζεται πανελλαδική σύσκεψη, κατά την οποία θα τεθούν επί τάπητος οι εξελίξεις και ο σχεδιασμός των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων αγροτικών μπλόκων παραμένει ανοιχτό, καθώς, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, «οι κινητοποιήσεις παραμένουν πάντα στο τραπέζι».

Με πληροφορίες από thespost.gr

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