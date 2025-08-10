Αγροτοδασική πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Νέα Μουσινούπολη, κοντά στον οικισμό των Παλιννοστούντων Κομοτηνής στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Με ενίσχυση των δυνάμεων κατάσβεσης συνεχίζεται η επιχείρηση καταστολής της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα, περίπου στις 08:30, στην περιοχή της Νέας Μουσινούπολης βορειοδυτικά της Κομοτηνής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 16 οχήματα, δύο τμήματα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ με τη συνδρομή από αέρος δύο αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων.

Το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς, που καίει σε χαμηλή βλάστηση (χωράφια/χορτολίβαδα), δυσχεραίνει η ένταση των ανέμων και η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει επικεντρωθεί στην αποτροπή προσέγγισης της φωτιάς στον οικισμό του Ηφαίστου.

Μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει ο αστικός ιστός του οικισμού. Η φωτιά είναι σε καλαμιές του ποταμού Βοσβόζη.

Πριν από λίγο ήχησε το 112 με την προτροπή προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Νέα_Μουσινούπολη της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025

Νέο μήνυμα απο το 112 καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται κοντά στην περιοχή ‘Ηφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης να απομακρυνθούν απομακρυνθούν προς την Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Αγροτοδασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ήφαιστος απομακρυνθείτε προς #Πανεπιστημιούπολη



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2025