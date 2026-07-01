Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (30/6) στην περιοχή της Αιδηψού , όταν ένα ανήλικο κορίτσι, το οποίο βρισκόταν για οικογενειακές διακοπές, ήπιε κατά λάθος από φιάλη που περιείχε χλωρίνη. Σύμφωνα με το Evia Online , τα δύο ασθενοφόρα του Τομέα ΕΚΑΒ Ιστιαίας βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε διακομιδές ασθενών, με αποτέλεσμα να μην είναι άμεσα διαθέσιμα. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας μετέφεραν το παιδί με περιπολικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα, το κοριτσάκι, με καταγωγή από τη Ρουμανία, βρίσκεται υπό την ιατρική φροντίδα των γιατρών.

Αιδηψός: Ανήλικο κορίτσι ήπιε κατά λάθος χλωρίνη, μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Κέντρο Υγείας

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (30/6) στην περιοχή της Αιδηψού, όταν ένα ανήλικο κορίτσι, το οποίο βρισκόταν για οικογενειακές διακοπές, ήπιε κατά λάθος από φιάλη που περιείχε χλωρίνη.



Σύμφωνα με το Evia Online, τα δύο ασθενοφόρα του Τομέα ΕΚΑΒ Ιστιαίας βρίσκονταν εκείνη την ώρα σε διακομιδές ασθενών, με αποτέλεσμα να μην είναι άμεσα διαθέσιμα. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας μετέφεραν το παιδί με περιπολικό όχημα στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.



Όπως αναφέρει η τοπική ιστοσελίδα, το κοριτσάκι, με καταγωγή από τη Ρουμανία, βρίσκεται υπό την ιατρική φροντίδα των γιατρών.