Μία χρήστης του TikTok ανέβασε ένα βίντεο στο οποίο διακρίνονται δύο αλεπούδες να βρίσκονται στο κέντρο του Αιγάλεω και να κάνουν βόλτες αμέριμνες, δίπλα από σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Οι μικρές αλεπούδες εντοπίστηκαν αρκετά κοντά στην πλατεία Δαβάκη, που απέχει μερικά μόνο μέτρα από το κέντρο της πόλης.

Το βίντεο όπως είναι φυσικό έγινε γρήγορα viral, αν και τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερα ζώα, όπως αλεπούδες ή αγριογούρουνα εντοπίζονται να εισέρχονται στον αστικό ιστό, προκειμένου να βρουν τροφή ή λίγο νερό.