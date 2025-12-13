Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής (12/12) στο Αίγιο, όταν ένας 44χρονος ασθενής, γνώστης πολεμικών τεχνών, επιτέθηκε άγρια σε ορθοπεδικό που εργαζόταν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο νοσοκομείο της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, ο 44χρονος, ο οποίος είναι γνωστός στις τοπικές αρχές, φαίνεται πως γρονθοκόπησε τον γιατρό στο πρόσωπο και στο σώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αντέδρασε έντονα ύστερα από μια λανθασμένη ερμηνεία σχολίου του γιατρού, μετατρέποντας τον χώρο σε πεδίο συμπλοκής.

Το νοσοκομείο προτίθεται να υποβάλει μήνυση, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 44χρονου, ο οποίος διέφυγε αμέσως μετά το περιστατικό.

Το περιστατικό καταδικάστηκε επίσης από τον Ιατρικό Σύλλογο Αιγίου με επίσημη ανακοίνωση: «Ο Ιατρικός σύλλογος Αιγίου καταδικάζει απερίφραστα το περιστατικό βίας κατά συναδέλφου ιατρού ορθοπεδικού, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας.

Δυστυχώς, τα περιστατικά βίας κατά υγειονομικού προσωπικού έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, με θύματα τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, αλλά εν τέλει και το ίδιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η βία στα νοσοκομεία αποσπά το υγειονομικό προσωπικό από την άσκηση των καθηκόντων του και καλλιεργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας τόσο στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όσο και στους ασθενείς που προσέρχονται στο ΕΣΥ για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας τους.

Ο Ιατρικός Σύλλογος στέκεται στο πλευρό του συναδέλφου που δέχτηκε σωματική βία κατά την ώρα που επιτελούσε το καθήκον του και καταδικάζει όσους ασκούν βία, σωματική ή λεκτική, σε λειτουργούς της Υγείας, οι οποίοι εργάζονται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όντας υποαμειβόμενοι και καταθέτοντας την ψυχή τους στο λειτούργημά τους», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

(Με πληροφορίες από pelop)