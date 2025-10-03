Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου, κοντά στην Ομόνοια.

Advertisement

Advertisement

Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι δράστες που άνοιξαν πυρ είναι δύο και ο τραυματίας που δέχθηκε τα πυρά τους είναι αλλοδαπός.

Ο άνδρας που πυροβολήθηκε, τραυματίστηκε στον ώμο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των δύο δραστών είναι σε εξέλιξη.