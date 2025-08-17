Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 15χρονη λόγω μεγάλης κατανάλωσης αλκοόλ σε περιοχή του Ορεινού Βάλτου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Όπως αναφέρει το agriniopress.gr, τα ξημερώματα του Δεκαπενταύγουστου, κατά τη διεξαγωγή πάρτι σε υπαίθριο χώρο, μία 15χρονη βρέθηκε σε ημικωματώδη κατάσταση λόγω μέθης και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείου Αγρινίου και τελικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι διοργανωτές του πάρτι συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Άρτας. Πρόκειται για πέντε ημεδαπούς άνδρες που συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Εμπεσού, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβίαση ειδικών ποινικών νόμων που αφορούν την προστασία ανηλίκων.