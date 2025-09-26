Μια αλεπού εθεάθη στην περιοχή του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι, προς έκπληξη των κατοίκων που την είδαν να κινείται ανάμεσα σε σπίτια και δρόμους της περιοχής πριν χαθεί προς ένα κοντινό λόφο.



Οι ειδικοί θεωρούν ότι η έλλειψη φυσικών πηγών λόγω ξηρασίας, αλλά και η αφθονία εύκολης τροφής στις πόλεις, ιδίως από κάδους απορριμμάτων και υπολείμματα, οδηγούν τα άγρια ζώα πιο κοντά στον άνθρωπο.

Παράλληλα, η συνεχής επέκταση της δόμησης σε περιοχές που παλαιότερα ήταν δασικές έχει περιορίσει τον φυσικό τους χώρο, θολώνοντας τα όρια ανάμεσα σε φύση και πόλη.



Αστειεύομενος πάντως ο χρήστης που ανέβασε την φωτογραφία της αλεπούς στο facebook, έγραψε στην σχετική λεζάντα: «Βραδυνό περπάτημα και παρέα με μια αλεπού στο Μαρούσι παραδρόμος της Κηφησιας Διονύσου και Αγίου Θωμά…μάλλον γυρίζει από το MALL είχε πάει για shopping therapy!».