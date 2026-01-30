Στον περιβάλλοντα χώρο του Μεγάρου Μαξίμου εθεάθη μία… αλεπού

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την αλεπού την ώρα που μπήκε στον προαύλιο χώρο του κτιρίου, με αποτέλεσμα την έκπληξη των φρουρών.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, η αλεπού εθεάθη έξω από το Καλλιμάρμαρο Στάδιο, προτού διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, ανηφορίζοντας την οδό Ηρώδου Αττικού προς το Προεδρικό Μέγαρο και το Μέγαρο Μαξίμου.

Περιπλανιέται στο κέντρο της Αθήνας



Εκτιμάται πως η αλεπού, η οποία βάσει μαρτυριών περιπλανιέται στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας τις τελευταίες ημέρες, συνέχισε τη βόλτα της στον Εθνικό Κήπο.