Συμπληρώνονται σήμερα Κυριακή, 1η Φεβρουραρίου, τέσσερα χρόνια από την ημέρα που ο νεαρός φίλος του Άρη, Άλκης Καμπανός, έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από την τυφλή οπαδική βία σε μια δολοφονία, η οποία συγκλόνισε όλη την Ελλάδα.

Λόγω της άγριας δολοφονίας του, από οπαδούς του ΠΑΟΚ, η σημερινή ημέρα έχει κηρυχθεί και ως η Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου. Άλλοστε, οι γονείς του αδικοχαμένου παιδιού, παρά τον πόνο τους, συνεχίζουν να στέλνουν το μήνυμα πως ο αθλητισμός ενώνει και δεν σκοτώνει.

Η μητέρα του Μελίνα, τα ξημερώματα της Κυριακής, έκανε ανάρτηση στα social media, ανεβάζοντας και μία φωτογραφία του παιδιού της.

“Πρωτομηνιά Φλεβάρη κι ο Άλκης είναι εδώ…

Πώς να από λησμονήσω

αυτό που είναι ζωή

Κομμάτι από μένα

Σώμα μου και ψυχή…

Γιατί να μην αρχίζει

ο Φλεβάρης απ’ τις δυο

και πρώτη του Φλεβάρη

μου είπαν δεν είσαι εδώ…

Κι αν η σιωπή πονάει

Εγώ θα σου μιλώ

Του πόνου σου να πάρω

Όλο το μερικό…

Σένα σε λένε Άλκη

Και πάντα θα είσαι εδώ

Και εγώ η Μελίνα η μάνα

Πρέπει να ζω για δυο…

1 Φεβρουαρίου 2026″.

Συγκίνηση στο σημείο όπου έπεσε νεκρός πριν από 4 χρόνια

Το βράδυ του Σαββάτου (31/1) πολίτες και μέλη του σωματείου “Δομή 1ης Φλεβάρη – Εις το όνομα του Άλκη” συγκεντρώθηκαν στο σημείο της τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη, τιμώντας τη μνήμη του 19χρονου με μια συμβολική εκδήλωση και στέλνοντας εκ νέου μήνυμα μηδενικής ανοχής στη βία.

Λίγο μετά τις 20:00, άναψαν 19 κεριά -ένα για κάθε χρόνο ζωής του Άλκη- και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, σε απόλυτη σιωπή. Ακολούθησαν δύο τραγούδια αφιερωμένα στη μνήμη του, το “Καλό ταξίδι Άλκη” και το “Μη με χτυπάτε άλλο”. τα οποία ερμηνεύτηκαν παρουσία των δημιουργών τους, ως φόρος τιμής, αλλά και ως ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στην οπαδική βία.

Ο Ερασιτέχνης Άρης δημοσίευσε βίντεο, στα social media, θέλοντας να περάσει το εξής μήνυμα: “Πίσω από τις φανέλες είναι άνθρωποι. Μία πόλη, πολλές ομάδες. Η πόλη ανήκει σε όλους”.

Πατέρας Άλκη Καμπανού: Τα ισόβια τα υποστήκαμε εμείς



Ο πατέρας του Άλκη, ο Αριστείδης Καμπανός, μίλησε στην ΕΡΤ και είπε πως “δυστυχώς συνεχίζονται να γίνονται τέτοια γεγονότα. Πέρασαν τέσσερα χρόνια. Έχουμε μάθει εγω και η σύζυγός μου να ζούμε με αυτόν τον πόνο. Τα ισόβια σε αυτήν την υπόθεση τα υποστήκαμε εμείς. Με τα 7 παιδιά του ΠΑΟΚ που χάσανε με τόσο άσχημο τρόπο τη ζωή τους στο δυστύχημα στη Ρουμανία, βλέπουμε πως κάτι συμβαίνει που πρέπει να το διορθώσουμε. Αυτές θα πρέπει να είναι στιγμές περισυλλογής και περίσκεψης και όχι κριτικής. Να δούμε τι συμβαίνει και τι φταίει για να βελτιώσουμε την κατάσταση στο ποδόσφαιρό μας και στην χώρα μας”.

Για την έφεση να γίνει από ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο σε άμεσο δόλο, ο πατέρας του Άλκη τόνισε: “Είναι μία απόφαση της δικαιοσύνης που μας βρίσκει σύμφωνους. Οπου υπάρχει έγκλημα, πρέπει να υπάρχει και τιμωρία. Ξαναλέω ότι οι αυστηροί νόμοι λειτουργούν για τους παραβατικούς. Αν είμαστε σωστοί άνθρωποι στη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, δεν πρέπει να τους φοβόμαστε, αλλά να τους υπακούμε”.

Συγκίνηση στο τρισάγιο στη μνήμη του Άλκη

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε και την Κυριακή στο σημείο της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού για το τρισάγιο στη μνήμη του.

Μέλη όλων των τμημάτων της οικογένειας του Αρη, αλλά και απλός κόσμος ήταν εκεί για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο Αλκη που δολοφονήθηκε στα 19 του, σαν σήμερα πριν από τέσσερα χρόνια.

