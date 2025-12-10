Με μία πρωτοποριακή λειτουργία, η BMW έρχεται να βάλει τέλος σε όσους οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Το «αλκοολόμετρο» θα τοποθετηθεί στα αυτοκίνητά της γνωστής εταιρείας αυτοκινήτων, στέλνοντας πολύτιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και μπλοκάροντας την εκκίνηση, σε όσους επιδιώξουν να οδηγήσουν μεθυσμένοι.

Γενικότερα, τα τελευταία χρόνια, οι κατασκευαστές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε ότι έχει να κάνει με θέματα ασφαλείας. Σε αυτήν την προσπάθεια, η τεχνολογία βοηθάει δίχως αμφιβολία στην πρόληψη επικίνδυνων καταστάσεων και συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της προστασίας τόσο για τον οδηγό, όσο και τους υπόλοιπους επιβάτες.

Ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα είναι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Πρόκειται για μία δυσάρεστη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα, ενώ τα περιστατικά είναι πλέον καθημερινά και διαδέχονται το ένα το άλλο.

Σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, η BMW αποφάσισε ότι έφτασε η στιγμή να περάσει στο επόμενο στάδιο, φέρνοντας προς έγκριση μια νέα πατέντα που φιλοδοξεί να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ψηφιακό κλειδί, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Το ψηφιακό κλειδί είναι μία υπάρχουσα τεχνολογία που επιτρέπει στον οδηγό να αντικαθιστά το παραδοσιακό κλειδί ή την κάρτα, χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο. Μέσω εφαρμογής, ο οδηγός μπορεί να κλειδώνει, να ξεκλειδώνει και να βάζει μπροστά το αυτοκίνητο.

Επίσης, η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα σε δύο άτομα να μπορούν να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως για παράδειγμα ένα ζευγάρι στο οποίο είναι δύο οι ιδιοκτήτες και μοιράζονται το όχημα.

Εξετάζοντας τις δυνατότητες αυτές, η BMW σχεδιάζει να ενσωματώσει αλκοολόμετρο μέσα από την εν λόγω εφαρμογή. Η συσκευή θα τοποθετείται είτε εργοστασιακά στο αυτοκίνητο, είτε θα παρέχεται ως εξωτερικό gadget. Το αλκοολόμετρο θα συνδέεται απευθείας με το κινητό τηλέφωνο, στέλνοντας σε πραγματικό χρόνο τις μετρήσεις από τα επίπεδα αλκοόλ.

Αν οι ενδείξεις ξεπερνούν το επιτρεπτό όριο, το όχημα θα μπλοκάρει την εκκίνηση και δεν θα ξεκινάει. Ο οδηγός θα μπορεί κανονικά να χρησιμοποιεί άλλες λειτουργίες, όπως ο κλιματισμός, ωστόσο η οδήγηση θα είναι απαγορευτική μέχρι να πέσουν τα επίπεδα αλκοόλ κάτω από το όριο.