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Αναστάτωση προκλήθηκε στην Αμφίκλεια, όταν πολίτες εντόπισαν μια χειροβομβίδα τύπου Mills βρετανικής προέλευσης στην περιοχή Παπαλουκάς Μύλος, στον ποταμό Κηφισό.

Σύμφωνα με το tvstar.gr, για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η 695 Αποθήκη Βάσης Πυρομαχικών, η οποία εδρεύει στο Αυλάκι Στυλίδας.

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Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο εξειδικευμένων πυροτεχνουργών της μονάδας, οι οποίοι, αφού έλαβαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, προχώρησαν στην εξουδετέρωση της χειροβομβίδας.

Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν έρευνα και στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι δεν υπήρχε άλλος κίνδυνος και να εξασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των κατοίκων.