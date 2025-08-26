Σε ανάκληση προϊόντος προχωρούν τα Zara Home καλώντας τους καταναλωτές που το προμηθεύτηκαν να μην κάνουν χρήση του.

Η ανάκληση αφορά καρέκλα γραφείου με στοιχεία 2628/073/305 και 2629/073/305, καθώς εντοπίστηκε κίνδυνος ανατροπής.

Η επίσημη ανακοίνωση των Zara:

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να:

  • Σταματήσουν άμεσα τη χρήση τους.
  • Επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών ή να επισκεφθούν ένα κατάστημα ZARA για επιστροφή και πλήρη επιστροφή χρημάτων.
  • Δεν απαιτείται απόδειξη αγοράς. Για προϊόντα που παραδόθηκαν στο σπίτι, η εταιρεία θα επικοινωνήσει για να διεκπεραιώσει την επιστροφή χρημάτων.

Η εταιρεία ZARA επισημαίνει ότι η ασφάλεια των πελατών είναι υψηλότερη προτεραιότητα και ζητά τη συνεργασία τους για την άμεση ανάκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών της ZARA ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας.