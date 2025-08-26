Στιγμιότυπο από το κτήριο του ιστορικού πολυκαταστήματος "Μινιόν" στην Αθήνα, Πέμπτη 10 Απριλίου 2025. Ύστερα από δύο δεκαετίες εγκατάλειψης το ιστορικό πολυκατάστημα Μινιόν, άνοιξε ξανά τις πύλες του για το κοινό, έστω και πολύ διαφορετικό σε σχέση με το παρελθόν. Το άνοιγμα του πολυκαταστήματος έγινε με την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος "Zara" που στεγάζεται στο κτήριο, το οποίο απλώνεται από το -1 έως τον δεύτερο όροφο του κτιρίου, ενώ γραφεία εταιρειών φιλοξενούνται στους υπόλοιπους ορόφους.

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Σε ανάκληση προϊόντος προχωρούν τα Zara Home καλώντας τους καταναλωτές που το προμηθεύτηκαν να μην κάνουν χρήση του.

Η ανάκληση αφορά καρέκλα γραφείου με στοιχεία 2628/073/305 και 2629/073/305, καθώς εντοπίστηκε κίνδυνος ανατροπής.

Η επίσημη ανακοίνωση των Zara:

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα καλούνται να:

Σταματήσουν άμεσα τη χρήση τους.



Επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών ή να επισκεφθούν ένα κατάστημα ZARA για επιστροφή και πλήρη επιστροφή χρημάτων.



Δεν απαιτείται απόδειξη αγοράς. Για προϊόντα που παραδόθηκαν στο σπίτι, η εταιρεία θα επικοινωνήσει για να διεκπεραιώσει την επιστροφή χρημάτων.

Η εταιρεία ZARA επισημαίνει ότι η ασφάλεια των πελατών είναι υψηλότερη προτεραιότητα και ζητά τη συνεργασία τους για την άμεση ανάκληση. Για περισσότερες πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών της ZARA ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας.