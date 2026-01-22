Ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε στάβλο στην Πηνεία Ηλείας, με τα ζώα της κτηνοτροφικής μονάδας να διασκορπίζονται στη γύρω περιοχή.

Ο κτηνοτρόφος Νίκος Καραβέλας, μίλησε στο ΕΡΤnews για το σοκ που ένιωσε όταν είδε την κτηνοτροφική του μονάδα να έχει διαλυθεί και να αγνοούνται 60 ζώα: «Δεν πίστευα στα μάτια μου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο» δήλωσε εξηγώντας ότι πλέον με τη συνδρομή των συγχωριανών του προσπαθεί να βρει και να περισυλλέξει τα ζώα που τρόμαξαν.

«Ο στάβλος έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Δεν έχει μείνει τίποτα. Οι κολόνες ήταν μέσα στο μπετό και κατάφερε και τις 24 να τις σηκώσει», πρόσθεσε.