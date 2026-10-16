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Η ίδια μεγάλωσε μόνη την κόρη της, επιλέγοντας να την έχει κοντά της στις περιοδείες και διαθέτοντας το σπίτι της μέσω Airbnb για να εξασφαλίσει εισόδημα.

Η ηθοποιός χαρακτήρισε τον εαυτό της χαλαρή μητέρα, τονίζοντας πως η παρουσία και η αγάπη προς το παιδί αποτελούν για εκείνη την απόλυτη προτεραιότητα.

Τέλος, η Αγγελική Λάμπρη υποστήριξε ότι οι άνδρες δυσκολεύονται συχνά να αποδεχτούν την ανεξαρτησία μιας δυναμικής γυναίκας, ενώ παραμένει ανοιχτή σε μια νέα σχέση.

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Στην προσωπική της ζωή, τη μητρότητα και τον χωρισμό της αναφέρθηκε η Αγγελική Λάμπρη, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου. Η ηθοποιός, που σπάνια παραχωρεί τηλεοπτικές συνεντεύξεις, μίλησε για τη σχέση με την κόρη της, Ευτυχία, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μεγαλώνοντάς την, σε μια περίοδο κατά την οποία τα επαγγελματικά της δεν πήγαιναν καλά.

Η Αγγελική Λάμπρη περιέγραψε τον τρόπο ζωής της, εκφράζοντας την αγάπη της για τις μετακινήσεις, τις οποίες άλλωστε απαιτεί συχνά και το επάγγελμα του ηθοποιού. Όπως εξήγησε, έπαιρνε την κόρη της μαζί της στις περιοδείες, αλλάζοντας συνεχώς ξενοδοχεία.

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«Νιώθω τσιγγάνα, μου αρέσει η τσιγγάνικη ζωή και είναι και η δουλειά μας γιατί είμαστε με βαλίτσα για περιοδείες. Πήρα την κόρη μου μαζί και αλλάζαμε συνέχεια ξενοδοχείο. Της άρεσε πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τη σχέση τους, χαρακτήρισε τον εαυτό της χαλαρή μητέρα, αποκαλύπτοντας ότι πολλές φορές οι ρόλοι τους αντιστρέφονται και εκείνη συμπεριφέρεται σαν παιδί. «Η κόρη μου μου λέει ότι είμαι μια χαλαρή μαμά», είπε.

Ο χωρισμός και οι οικονομικές δυσκολίες

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στον χωρισμό της από τον σύντροφό της, με τον οποίο είχε κοινή πορεία 14 ετών. Όπως εξήγησε, η Ευτυχία ήταν πολύ μικρή όταν χώρισαν και εκείνη συνέχισε να έχει σχεδόν αποκλειστικά την ευθύνη της ανατροφής της.

«Χώρισα όταν ήταν πολύ μικρή και την είχα εγώ κατά 99% μέχρι τότε και συνέχισα μαζί της», σημείωσε.

Η περίοδος που ακολούθησε δεν ήταν εύκολη, καθώς η ίδια είχε μείνει για ένα διάστημα εκτός επαγγελματικού χώρου, έχοντας ως προτεραιότητα τη φροντίδα του παιδιού της. Για να εξασφαλίσει τα απαραίτητα έσοδα, αποφάσισε να διαθέσει το σπίτι της μέσω Airbnb.

«Όταν χώρισα, είχα μείνει εκτός χώρου γιατί μεγάλωνα το παιδί και δεν γίνονταν δουλειές, για να καταφέρω να ζήσω έκανα το σπίτι μου Airbnb γιατί είχε θέα την Ακρόπολη! Στην αρχή μου έλεγε το παιδί: μαμά μου λείπει το σπίτι μας, μου λείπει το δωμάτιό μου. Μου έλεγαν οι φίλοι μου πώς το κάνεις αυτό; Ήμουν μια μαμά μόνη της χωρίς στήριξη από πουθενά και έπρεπε να υπάρχουν έσοδα», εξομολογήθηκε.

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Στη συνέχεια, μίλησε για τις σχέσεις και τη στάση των ανδρών απέναντι στις δυναμικές και ανεξάρτητες γυναίκες, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι πάντα εύκολο να αποδεχτούν την ανεξαρτησία τους.

«Οι άντρες θαυμάζουν μια δυναμική, ανεξάρτητη γυναίκα και μετά δεν το αντέχουν ή θα πρέπει να είναι και οι ίδιοι δυναμικοί και ανεξάρτητοι», ανέφερε.

«Από τα 18 μου έλεγα ότι θα έκανα παιδί και μόνη μου»

Η Αγγελική Λάμπρη αποκάλυψε ότι η επιθυμία της να γίνει μητέρα υπήρχε από πολύ νεαρή ηλικία, τονίζοντας ότι για την ίδια το σημαντικότερο είναι η αγάπη και η παρουσία στη ζωή ενός παιδιού.

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«Εγώ έλεγα από τα 18 μου ότι θα έκανα παιδί και μόνη μου. Υπάρχει ο μπαμπάς της. Ένα παιδί μπορεί να έχει έναν γονέα, δύο μπαμπάδες, δύο μαμάδες. Το μόνο που θέλουν τα παιδιά είναι αγάπη και να είσαι εκεί. Η δική μου συνθήκη δεν είναι έτσι, αλλά θα μπορούσε», δήλωσε.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η κόρη της είχε ζητήσει κάποια στιγμή να υιοθετήσουν ένα παιδί, ενώ ξεκαθάρισε πως η προσωπική της ζωή δεν έχει κλείσει οριστικά για μια νέα σχέση. «Η κόρη μου μου είχε ζητήσει να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι. Πάντα υπάρχει χώρος για έναν άντρα στη ζωή», είπε.

Κλείνοντας, η ηθοποιός στάθηκε στην επιλογή της να βρίσκεται διαρκώς δίπλα στην Ευτυχία, ακόμη και όταν οι επαγγελματικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες.

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«Το έκανα μόνη μου. Ήθελα πολύ να κάνω παιδί. Τότε πήγαινε η δουλειά κατά διαόλου. Δεν μεγάλωσε με νταντάδες αλλά μόνο με εμένα. Ονειρεύτηκα να είμαι συνεχώς δίπλα στο παιδί μου, την Ευτυχία. Είναι ό,τι πιο υπέροχο έχει συμβεί στη ζωή μου», ανέφερε.

Η Αγγελική Λάμπρη και ο τότε σύντροφός της χώρισαν το 2019, έπειτα από 14 χρόνια κοινής πορείας.

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