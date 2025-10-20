Aνήλικος αφαίρεσε από το λαιμό τουρίστριας τις αλυσίδες που φορούσε με το περιστατικό κλοπής να έχει καταγραφεί από κάμερες του ΗΣΑΠ. Η κλοπή σημειώθηκε την Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου, στις αποβάθρες του ηλεκτρικού στo σταθμό «Βικτώρια».

Όπως φαίνεται στο οπτικό υλικό ο δράστης πλησιάσε την τουρίστρια και προσχηματικά της ζητάει κάποιες πληροφορίες. Όταν η κοπέλα, πλησιάζει τις μπάρες για να ακυρώσει το εισιτήριο της, τότε ο δράστης, βρίσκει την ευκαιρία και αρπάζει από το λαιμό της, δύο χρυσές αλυσίδες.



Η κοπέλα βάζει τις φωνές, ο κλέφτης φεύγει τρέχοντας με το θύμα να τον ακολουθεί. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ο κακοποιός ταυτοποιήθηκε και αναζητείται από την αστυνομία.



Πληροφορίες αναφέρουν πως έχει συλληφθεί και άλλες φορές για το ίδιο αδίκημα, με την τελευταία να είναι στις 12 Οκτωβρίου όταν η Ασφάλεια εξάρθρωσε συμμορία που δρούσε στην περιοχή της Καλλιθέας, και έκλεβε αλυσίδες από το λαιμό, ανυποψίαστων πολιτών.

Advertisement

Advertisement

Στις 14 Οκτωβρίου απολογήθηκε στον Ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος. Δύο ημέρες αργότερα πραγματοποίησε την κλοπή στο σταθμό του ΗΣΑΠ στη «Βικτώρια».