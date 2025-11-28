Εντυπωσιακός, σπάνιος «ανάποδος κεραυνός» φώτισε τον νυχτερινό ουρανό πάνω από τον Υμηττό, στο αποκορύφωμα της κακοκαιρίας Adel, δημιουργώντας το ηλεκτρικό φαινόμενο «upward lightning».

Το στιγμιότυπο του «ανάποδου κεραυνού» οφείλεται στον φακό του Θάνου Μανώλη που δημοσιεύθηκε στο Forecast Weather Greece.

Πώς δημιουργείται το σπάνιο φαινόμενο

Ο «ανάποδος κεραυνός» δημιουργείται με την σύμπτωση συγκεκριμένων φυσικών φαινομένων, κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας.

Συγκεκριμένα, προκαλείται λόγω των έντονων ηλεκτρικών πεδίων, τα οποία συγκεντρώνονται στις κορυφές ψηλών κατασκευών, όπως κτήρια, ανεμογεννήτριες και πύργους, ενώ μια καταιγίδα βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα ηλεκτρικά πεδία στις κορυφές τέτοιων κατασκευών, ακόμα και ψηλών δέντρων, είναι τα ισχυρότερα όταν οι κορυφές τους βρίσκονται πιο κοντά στην βάση ενός συννέφου που προκαλεί κεραυνούς.

Όταν τα ηλεκτρικά πεδία γύρω από τα κτήρια και τις κατασκευές αυτές φορτιστούν αρκετά, θετικά φορτισμένα κανάλια δραπετεύουν από τα υψηλότερά τους σημεία προς τον ουρανό, δημιουργώντας ένα μοναδικό φωτεινό θέαμα που κόβει την ανάσα, τον ανάποδο κεραυνό.