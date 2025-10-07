Παρά λίγο τραγωδία σήμερα το πρωί (07/10) στο κέντρο της Πάτρας, όταν κεραυνός έπεσε σε κοντινή απόσταση από νεοαναγειρόμενη οικοδομή, στη συμβολή των οδών Μπουμπουλίνας και Φράττη.

Το thebest.gr αναφέρει πως ο κεραυνός χτύπησε απευθείας τον γερανό που χειριζόταν εργάτης, προκαλώντας ισχυρό ηλεκτρικό σοκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, εργαζόμενος περίπου 45 ετών δέχτηκε ισχυρό ηλεκτρικό φορτίο και σωριάστηκε αναίσθητος, προκαλώντας αναστάτωση στο εργοτάξιο.

Συνάδελφοί του έσπευσαν να τον βοηθήσουν και ειδοποίησαν άμεσα το ΕΚΑΒ. Ο 40χρονος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου νοσηλεύεται.

Η κατάσταση της υγείας του είναι προς το παρόν σταθερή.