Συναγερμός έχει σημαίνει στην Θάσο για πυρκαγιές που ξέσπασαν σε τέσσερα μέτωπα, σε διαφορετικά σημεία στο νησί, ενδεχομένως λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας που επικρατεί από το απόγευμα.

‘Αμεση ήταν η κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμενων πυρόσβεσης προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές. Υπάρχει ανησυχία των κατοίκων και οι αρχές βρίσκονται σε μεγάλη εγρήγορση για τη φωτιά κοντά στο δασύλλιο του Πρίνου.

Οι έντονοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, σε συνδυασμό με την κακοκαιρία που επικρατεί αλλά και ότι σε λίγη ώρα θα δύσει ο ήλιος δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Στα μέτωπα επιχειρούν συνολικά 18 πυροσβέστες με οχτώ οχήματα, ενώ ακτοπλοϊκώς μεταβαίνουν από την Καβάλα στο νησί 50 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2η και 7ης ΕΜΟΔΕ και συνολικά 13 οχήματα.

Για 4 διαφορετικές εστίες πυρκαγιών στο νησί της #Θάσος, επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 8 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π, ενώ θα μεταβούν ακτοπλοϊκώς από #Καβάλα 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 7ης #ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 6, 2025