Ποτάμια λάσπης σάρωσαν τη Θάσο μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας Adel που προκάλεσε καταστροφές και τεράστια προβλήματα στο νησί του Βορείου Αιγαίου.

Το νησί δέχτηκε μεγάλα ύψη βροχής σε μικρό χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα του, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Ποταμιά και την περιοχή Παναγιά, όπου έχουν ξηλωθεί δρόμοι μέσα στο χωριό ενώ πλημμύρισαν ισόγεια σπίτια, μαγαζιά και αποθήκες ενώ οι χείμαρροι παρέσυραν παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή ποτάμια Θάσου



Βίντεο : Χάρης Δημητριάδης pic.twitter.com/Nt3x5jDuwU — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 29, 2025

Το νησί βρέθηκε στο μάτι της κακοκαιρίας από χθες Παρασκευή μέχρι και σήμερα το πρωί με τον σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, να εκτοιμά ότι στο νησί καταγράφηκαν 79 χιλιοστά βροχής από τις 00:00 έως τις 11:10.

⛈️ Το πρωινό του Σαββάτου δίνει μια εικόνα στην Ποταμιά της Θάσου δύσκολη μετά το πέρασμα της καταιγίδας.



✍️ Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια -παρασυρθηκαν σταθμευμένα αυτοκίνητα.



✍️ Επι ποδός η πολιτική προστασία και οι υπηρεσίες του https://t.co/GGPGF7P35d Municipality of pic.twitter.com/3UwtGvL9tK — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 29, 2025

Significant flooding has hit the Greek island of Thasos today. Shops, homes and hotels have been flooded in Panagia and Potamia.



📹 Τάσος Μανωλόπουλος pic.twitter.com/3PcLqN4BXU — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 29, 2025

Ο δήμαρχος Λευτέρης Κυριακίδης απευθύνει έκκληση στους δημότες «να είναι απόλυτα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Ειδικότερα στις Κοινότητες Ποταμιάς, Παναγίας και Θάσου», ενώ επί ποδός παραμένει η Πολιτική Προστασία στο νησί.

Καταιγίδες και στα Τζουμέρκα

Ισχυρές βροχοπτώσεις επηρέασαν σε διαδοχικά κύματα σχεδόν όλη την Ελλάδα από την Τετάρτη 26/11 με το πρώτο κύμα να χτυπά τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Ανατολική Μακεδονία & Θράκη και συνεχίστηκε έως και σήμερα, Σάββατο στην ανατολική χώρα και την Αττική με μεγάλα αθροιστικά ύψη βροχής. Εκτιμάται ότι αυτές τις ημέρες έπεσε η βροχή για όλο το μήνα Νοέμβριο, ο οποίος θεωρείται ο πιο βροχςρός του χρόνου στη χώρα. Μάλιστα, στις κορυφές της Πίνδου έπεσαν και χιόνια.

❄️ Πανέμορφο χιονισμένο τοπίο μέσα στην οροσειρά της Πίνδου πάνω από την λιπμνη Πλαστήρα μέσα στη φύση στην περιοχή Άγιο Νικόλα Βραγγίανων



Ευχαριστούμε πολύ τον αναγνώστη μας @ΚωνσταντίνοςΑναστασίου pic.twitter.com/Pv1qAvC8Wr — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) November 28, 2025

Σύμφωνα με το δίκτυο σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το ύψος βροχής ξεπέρασε τα 100 χιλιοστά σε 54 σταθμούς, τα 80 χιλιοστά σε 98 σταθμούς και τα 60 χιλιοστά σε 183 σταθμούς. Επιπλέον, 3 σταθμοί στην Ήπειρο, και πιο συγκεκριμένα στα Τζουμέρκα, κατέγραψαν πάνω από 200 χιλιοστά, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση στην περιοχή, καθώς η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για τον Νοέμβριο έχει πλέον υπερβεί τα 900-1000 χιλιοστά.