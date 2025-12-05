Μία σοβαρή επίθεση σημειώθηκε στη Θάσο, όταν μια 50χρονη γυναίκα έπεσε θύμα επίθεσης από τον πρώην σύντροφό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος είχε φτάσει στην Ελλάδα από την Αλβανία την 1η Δεκεμβρίου με σκοπό να εντοπίσει την πρώην σύζυγό του. Μετά από αναζήτηση στο νησί, την εντόπισε τελικά σε ένα μίνι μάρκετ, όπου χωρίς να διστάσει την ακινητοποίησε και της κατάφερε μαχαιριές με σουγιά στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ εκείνη προσπαθούσε να αντισταθεί.

Αρχικά η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Σήμερα νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης, όπου η κατάσταση της χαρακτηρίζεται σοβαρή, αλλά χωρίς άμεσο κίνδυνο για τη ζωή της.

Η Αστυνομία εντόπισε λίγο αργότερα τον 55χρονο, ο οποίος συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ο σουγιάς με τον οποίο έγινε η επίθεση, καθώς και ένα νυστέρι και ένα κατσαβίδι.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριές σωματικές βλάβες και απόπειρα δολοφονίας, ενώ έχει παραπεμφθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Η υπόθεση αναδεικνύει την επικινδυνότητα τέτοιων περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και την ανάγκη για αυστηρότερη προστασία των θυμάτων.