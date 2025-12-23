Ουρές αρκετών χιλιομέτρων από ακινητοποιημένα οχήματα έχουν σχηματιστεί στην Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Σχηματαρίου, σε μία πρωτόγνωρη εικόνα για την χώρα.

Κάμερα από drone κατέγραψε την τεράστια ουρά με τους κολλημένους οδηγούς, που έχουν σπαταλήσει αρκετές ώρες μέσα στην κίνηση για να φτάσουν στον προορισμό τους, ενόψει και των Χριστουγέννων.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η εικόνα μοιάζει πραγματικά ασυνήθιστη, ενώ μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, οι αγρότες πήραν την απόφαση να ανοίξουν επιπλέον λωρίδες κυκλοφορίας σε Σχηματάρι, Κάστρο, Αμφίκλεια και Ριτσώνα, μετά και από σχετική έκκληση της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα 21.112 οχήματα έχουν φύγει από την Αθηνών – Κορίνθου και 21.780 από την Αθηνών-Λαμίας. Προβλήματα θα αντιμετωπίσουν οι οδηγοί και εντός της Αττικής ειδικότερα στην άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού και σε δρόμους γύρω από το Σύνταγμα.

Ουρές χιλιομέτρων και στην Ριτσώνα

Στη Ριτσώνα, αργά το απόγευμα της Τρίτης (23/12), οι ουρές των οχημάτων φτάνουν τουλάχιστον τα 10 χιλιόμετρα, ξεκινώντας περίπου από το 60ο χλμ. στην Αθηνών – Λαμίας. Φορτηγά και Ι.Χ. είναι σχεδόν ακινητοποιημένα και όσο περνάει η ώρα η κατάσταση μοιάζει να γίνεται ολοένα και χειρότερη.

Η εκτροπή στο κόμβο της Ριτσώνας, γίνεται λόγω του ότι λίγα χιλιόμετρα πιο μπροστά εντοπίζεται το μπλόκο της Θήβας, το πρώτο που συναντούν όσοι ταξιδεύουν από την Αθήνα. Νωρίτερα η απόφαση που είχαν πάρει οι αγρότες έλεγε ότι το μπλόκο θα παραμείνει κλειστό καθόλη τη διάρκεια των γιορτών, όπως και το μπλόκο του Κάστρου Βοιωτίας.



(Με πληροφορίες από ΑΠΕ)