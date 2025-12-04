Δύο άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο στον Κηφισό στο ύψος Καλυφτάκη και στο ρεύμα ανόδου όταν ΙΧ αιυτοκίνητου συγκρουστηκε με φορτηγό και αυτό ενετράπη.

Τα εμπορεύματα που μετέφερε σκορπίστήκαν στο δρόμο με αποτέλεσμα να κλείσουν και τα τρία ρεύματα κυκλοφορίας.

Advertisement

Advertisement

Συνεργεία άρχισαν άμεσα τις εργασίες απομάκρυνσής τους.

Στο σημείο του δυστυχήματος επικρατεί κυκλοφοριακό κομφούζιο καθώς οι ουρές των αυτοκινήτων είναι τεράστιες και η κίνηση άρχισε να διεξάγεται μετά από ώρα από μία λωρίδα και τη ΛΕΑ.

Το φορτηγό παραμένει στο οδόστρωμα και αναμένεται γερανός για να το απομακρύνει ενώ οι δύο τραυματίες είναι από το ΙΧ αυτόκινητο, σύμφωνα με πληροφορίες