Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο Φθινοπωρινός Διάπλους της Σύμπλευσης ΑΜΚΕ (+πλευση), σηματοδοτώντας ένα ξεχωριστό εγχείρημα. Για πρώτη φορά, η +πλευση και το Κοινωφελές Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος ένωσαν τις δυνάμεις τους, μετατρέποντας ένα πλοίο σε ένα πλωτό πολυιατρείο που ταξίδεψε για να φέρει την ιατρική φροντίδα κοντά στους κατοίκους των νησιών μας.

Από την Τετάρτη 4 έως την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, σχεδόν 100 εθελοντές σάλπαραν από το Λαύριο και σταμάτησαν σε Αμοργό, Σχοινούσα, Κουφονήσι, Σίφνο και Σέριφο, κοντά σε κατοίκους για τους οποίους κάθε εξέταση σημαίνει μετακίνηση και κόστος.

Advertisement

Advertisement

Ο απολογισμός σε αριθμούς:

5 νησιά

νησιά 1.034 μοναδικοί εξεταζόμενοι

μοναδικοί εξεταζόμενοι 2.686 ιατρικές και μικροβιολογικές εξετάσεις

ιατρικές και μικροβιολογικές εξετάσεις 25 ιατρικές και παραϊατρικές ειδικότητες

ιατρικές και παραϊατρικές ειδικότητες Σχεδόν 100 εθελοντές

Μαζί τους, στο πλοίο, συνέπλευσαν οι συνεργάτες της αποστολής:

ΙΑΣΩ Γενική Κλινική και Biotrans: ασφαλής λήψη και μεταφορά δειγμάτων αίματος σε πιστοποιημένα εργαστήρια

ασφαλής λήψη και μεταφορά δειγμάτων αίματος σε πιστοποιημένα εργαστήρια General Electric: με την παραχώρηση φορητού υπερηχογράφου

με την παραχώρηση φορητού υπερηχογράφου Στάμου Ακουστικά Βαρηκοΐας: έλεγχοι ακοής και δωρεάν ακουστικά βαρηκοΐας

Παράλληλες δράσεις στα νησιά

Παράλληλα με το πλωτό πολυιατρείο, πραγματοποιήθηκαν δράσεις στα νησιά που έφεραν την αποστολή πιο κοντά στην τοπική κοινότητα:

Κινητή μονάδα μαστογραφίας (με την υποστήριξη της Premia Properties) : στα λιμάνια των νησιών, ο προληπτικός έλεγχος έφτασε δίπλα στο γυναικείο πληθυσμό και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 73 μαστογραφίες

(με την υποστήριξη της Premia Properties) στα λιμάνια των νησιών, ο προληπτικός έλεγχος έφτασε δίπλα στο γυναικείο πληθυσμό και πραγματοποιήθηκαν συνολικά 73 μαστογραφίες HopeGenesis: ομιλία και ενημέρωση για την υπογονιμότητα

ομιλία και ενημέρωση για την υπογονιμότητα Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδας (ΕΔΚΕ): φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα των νησιών (110 στειρώσεις)

φροντίδα για τα αδέσποτα ζώα των νησιών (110 στειρώσεις) EduAct: εκπαιδευτικά προγράμματα και ρομποτική για παιδιά και νέους

Κοντά στα σχολεία

Στους προορισμούς του διάπλου λειτουργούν 23 σχολεία με περίπου 790 μαθητές. Με τη στήριξη των Stoiximan, Reckitt, Εκπαιδευτηρίων Αυγουλέα-Λιναρδάτου, Ομίλου Σαράντη και Yes Forum, τα σχολεία ενισχύθηκαν με αναλώσιμα και εξοπλισμό που κάνουν την καθημερινότητα των μαθητών πιο εύκολη.

Μια πρωτοβουλία που μετέτρεψε έναν κοινό στόχο σε απτό αποτέλεσμα

Η +πλευση, με την 12ετή εμπειρία και προσφορά στα νησιά, σχεδίασε, οργάνωσε, στελέχωσε και υλοποίησε το σύνολο των ιατρικών εξετάσεων και πολιτιστικών δράσεων.

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος παραχώρησε το πλοίο, που αποτέλεσε τη βάση των δραστηριοτήτων της αποστολής, φιλοξενώντας το πλωτό πολυιατρείο στους χώρους του, και παράλληλα εξασφάλιζοντας τη μεταφορά, τη διαμονή και τη σίτιση των εθελοντών.