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Πηγές: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, «Πολυτεχνείο ’73: Το ζήτημα των θυμάτων – Νεκροί και τραυματίες»· Αρχείο ΕΡΤ· Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ψηφιακό αφιέρωμα «Αντιδικτατορικός Αγώνας 1967–1974»· πόρισμα εισαγγελέα Δημήτρη Τσεβά (1974).

Γιατί η πραγματική ιστορία της 17ης Νοεμβρίου 1973 είναι από μόνη της συγκλονιστική.

Χρειάζεται αλήθεια, τεκμηρίωση και μνήμη.

Το Πολυτεχνείο δεν χρειάζεται υπερβολές για να διατηρήσει την ιστορική του σημασία.

Και στους νέους που, γνωρίζοντας ότι απέναντί τους βρίσκονταν ένοπλες στρατιωτικές δυνάμεις, συνέχισαν να ζητούν ελευθερία.

Στους κατοίκους που άνοιξαν τα σπίτια τους για να προστατεύσουν καταδιωκόμενους.

Στους τραυματίες που αναζήτησαν βοήθεια.

Στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στους γύρω δρόμους.

Όμως η ιστορική σημασία εκείνης της νύχτας βρίσκεται και σε όσα δεν αποτυπώθηκαν στις κινηματογραφικές εικόνες.

Η εικόνα της πύλης που καταρρέει εξακολουθεί να συγκλονίζει.

Στις 17 Νοεμβρίου 2026 συμπληρώνονται 53 χρόνια από την εισβολή του άρματος μάχης στο Πολυτεχνείο.

53 χρόνια μετά: Η εικόνα που δεν σβήνει

Η τεκμηρίωση της ιστορίας τους είναι αναγκαία τόσο για τη μνήμη όσο και για την κατανόηση της δικτατορίας.

Ήταν άνθρωποι με οικογένειες, επαγγέλματα, σπουδές και μια καθημερινότητα που διακόπηκε βίαια.

Οι νεκροί, οι τραυματίες και οι συλληφθέντες δεν αποτελούν απλώς αριθμούς μιας ιστορικής καταγραφής.

Η αντίδραση του καθεστώτος ήταν η στρατιωτική καταστολή.

Το αίτημα για δημοκρατία εκφράστηκε δημόσια, σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική ελευθερία είχε καταργηθεί.

Ήταν μια μαζική αντιδικτατορική εξέγερση που ένωσε φοιτητές, μαθητές, εργαζομένους και πολίτες.

Το Πολυτεχνείο δεν ήταν μια απομονωμένη φοιτητική διαμαρτυρία.

Η ιστορική σημασία της εξέγερσης

Ωστόσο, η εξέγερση του Πολυτεχνείου είχε ήδη πλήξει σοβαρά την εικόνα της δικτατορίας και είχε αποκαλύψει την έκταση της κοινωνικής αντίστασης.

Η οριστική κατάρρευση της χούντας ήρθε τον Ιούλιο του 1974, μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και την κρίση που προκάλεσαν οι επιλογές του καθεστώτος.

Ακολούθησε μια ακόμη σκληρότερη φάση του δικτατορικού καθεστώτος.

Στις 25 Νοεμβρίου 1973, μόλις οκτώ ημέρες μετά την εισβολή, ο Δημήτριος Ιωαννίδης ανέτρεψε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο με εσωτερικό πραξικόπημα.

Δεν συνέβη αυτό.

Ένα από τα συχνότερα ιστορικά λάθη είναι η εντύπωση ότι η δικτατορία κατέρρευσε αμέσως μετά την εξέγερση.

Το Πολυτεχνείο δεν έριξε αμέσως τη χούντα

Η δικαστική διερεύνηση, πάντως, δεν εξάντλησε κάθε ιστορικό ερώτημα γύρω από την έκταση της βίας.

Η διαδικασία συνέβαλε στην ανάδειξη των ευθυνών στελεχών της δικτατορίας και των δυνάμεων καταστολής.

Η δίκη για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου πραγματοποιήθηκε από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1975.

Πρόκειται για διαφορετικά στάδια διερεύνησης και διαφορετικά κριτήρια τεκμηρίωσης.

Αυτός ο αριθμός δεν πρέπει να συγχέεται με τον μεταγενέστερο κατάλογο των 24 πλήρως τεκμηριωμένων νεκρών της ιστορικής έρευνας.

Στο πόρισμα αναφέρονταν 34 περιπτώσεις νεκρών, από τις οποίες 18 ήταν επώνυμες και 16 ανώνυμες.

Ο εισαγγελέας Δημήτρης Τσεβάς κατέθεσε στις 14 Οκτωβρίου 1974 το πόρισμά του.

Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η ελληνική Δικαιοσύνη άρχισε να ερευνά τις ευθύνες για την καταστολή.

Το πόρισμα Τσεβά και η δίκη του Πολυτεχνείου

Οι μαρτυρίες των συλληφθέντων αποτέλεσαν αργότερα σημαντικό υλικό για την αποτύπωση των γεγονότων.

Το καθεστώς προσπάθησε να τρομοκρατήσει όσους είχαν συμμετάσχει, ώστε να αποτρέψει νέες κινητοποιήσεις.

Η καταστολή δεν περιορίστηκε στη διάλυση της εξέγερσης.

Πολλοί συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στη Γενική Ασφάλεια και σε εγκαταστάσεις της στρατιωτικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με το ιστορικό αφιέρωμα της ΕΡΤ, οι συλλήψεις που συνδέθηκαν με την καταστολή ξεπέρασαν τις 2.400.

Επομένως, ο πραγματικός αριθμός των τραυματιών ενδέχεται να ήταν μεγαλύτερος από εκείνον που κατέγραψαν οι επίσημες έρευνες.

Άλλοι δέχθηκαν πρόχειρη περίθαλψη σε σπίτια ή από ανθρώπους που προσπαθούσαν να τους βοηθήσουν.

Πολλοί άνθρωποι απέφυγαν να μεταβούν σε νοσοκομεία επειδή φοβούνταν τη σύλληψη.

Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι περιλαμβάνει όλους όσοι τραυματίστηκαν.

Ο αριθμός αποτελεί σημαντικό επίσημο σημείο αναφοράς.

Το πόρισμα του εισαγγελέα Δημήτρη Τσεβά, που κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 1974, κατέγραψε 1.103 τραυματίες.

Ο θάνατος του Μυρογιάννη υπενθυμίζει ότι η τραγωδία του Νοεμβρίου 1973 εκτείνεται χρονικά και πέρα από το ξημέρωμα της 17ης.

Η υπόθεση απασχόλησε τη Δικαιοσύνη μετά τη Μεταπολίτευση και αποτέλεσε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα της προσωπικής ποινικής ευθύνης στελεχών του καθεστώτος για την αιματηρή καταστολή.

Η δολοφονία του συνδέθηκε με τον τότε αξιωματικό της Χωροφυλακής Νικόλαο Ντερτιλή.

Ο Μιχάλης Μυρογιάννης, 20 ετών, ηλεκτρολόγος από τη Μυτιλήνη, τραυματίστηκε θανάσιμα στις 18 Νοεμβρίου 1973.

Η βία δεν σταμάτησε με την πτώση της πύλης.

Ο Μιχάλης Μυρογιάννης και οι πυροβολισμοί της 18ης Νοεμβρίου

Η περίπτωσή του είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή τεκμηριώνει ότι ένας από τους νεκρούς της εξέγερσης μεταφέρθηκε μέσα στο Πολυτεχνείο ενώ ήταν ακόμη ζωντανός.

Μεταφέρθηκε στο πρόχειρο ιατρείο του Πολυτεχνείου, όπου πέθανε.

Σύμφωνα με την έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, τραυματίστηκε θανάσιμα στον τράχηλο από αστυνομικά πυρά, κοντά στη διασταύρωση των οδών Καλλιδρομίου και Ζωσιμάδων, γύρω στα μεσάνυχτα της 16ης προς τη 17η Νοεμβρίου.

Ο Γεώργιος Σαμούρης ήταν 22 ετών, φοιτητής της Παντείου, με καταγωγή από την Πάτρα.

Ο θάνατος του Κομνηνού έγινε ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα της αιματηρής καταστολής.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν απέναντι στα όπλα ήταν και ανήλικοι.

Η ηλικία του αποτελεί μια οδυνηρή υπενθύμιση ότι η καταστολή δεν στράφηκε αποκλειστικά εναντίον ενηλίκων πολιτικών αντιπάλων της δικτατορίας.

Σκοτώθηκε από πυρά στην περιοχή του Πολυτεχνείου στις 16 Νοεμβρίου.

Ήταν μόλις 17 ετών.

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο Δημήτρης Κομνηνός.

Ο Δημήτρης Κομνηνός, μόλις 17 ετών

Ούτε σημαίνει ότι κάθε άλλη αναφερόμενη περίπτωση θανάτου έχει οριστικά αποκλειστεί.

Δεν σημαίνει ότι όλοι σκοτώθηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο.

Ο κατάλογος αυτός αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ιστορική βιβλιογραφία.

Η μελέτη κατέγραψε 24 πλήρως εξακριβωμένες περιπτώσεις ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των γεγονότων και της καταστολής.

Η σημαντικότερη επιστημονική τεκμηρίωση πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, υπό τον ιστορικό Λεωνίδα Καλλιβρετάκη.

Για δεκαετίες, ο αριθμός των νεκρών αποτέλεσε αντικείμενο ιστορικής έρευνας αλλά και πολιτικής αντιπαράθεσης.

Ο αυτοσχέδιος ραδιοφωνικός σταθμός, σύμφωνα με το Αρχείο της ΕΡΤ, συνέχισε να εκπέμπει για περίπου 40 λεπτά μετά την εισβολή.

Η καταστολή συνεχίστηκε και μετά την εκκένωση του ιδρύματος.

Παράλληλα, υπήρξαν πυροβολισμοί από θέσεις γύρω από το Πολυτεχνείο.

Άνθρωποι κρύφτηκαν σε εισόδους, υπόγεια και σπίτια, προσπαθώντας να αποφύγουν τις δυνάμεις ασφαλείας.

Κάτοικοι της περιοχής άνοιξαν πόρτες πολυκατοικιών και διαμερισμάτων για να προσφέρουν καταφύγιο στους καταδιωκόμενους.

Στην οδό Στουρνάρη και σε άλλους γύρω δρόμους σημειώθηκαν ξυλοδαρμοί και συλλήψεις.

Πολλοί από όσους εγκατέλειπαν το κτίριο δέχθηκαν επιθέσεις από αστυνομικούς.

Η έξοδος από το Πολυτεχνείο δεν σήμαινε και ασφάλεια.

Τι συνέβη στους φοιτητές μετά την εισβολή

Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι οι θάνατοι συνδέονται με διαφορετικά περιστατικά καταστολής, κυρίως στους δρόμους της Αθήνας.

Το γεγονός ότι το άρμα γκρέμισε την πύλη δεν σημαίνει πως όλοι οι καταγεγραμμένοι νεκροί σκοτώθηκαν εκεί.

Ανάμεσά τους ήταν η φοιτήτρια Πέπη Ρηγοπούλου, η οποία υπέστη σοβαρά συντριπτικά κατάγματα στα πόδια.

Άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στην πύλη τραυματίστηκαν.

Οι κινηματογραφικές εικόνες της εισβολής έχουν διασωθεί και αποτελούν σήμερα ένα από τα σημαντικότερα οπτικά τεκμήρια της δικτατορίας.

Γύρω στις 3.00, το άρμα μάχης κινήθηκε προς την κεντρική πύλη.

Τρεις τα ξημερώματα: Το τανκ γκρεμίζει την πύλη

Η απόφαση της στρατιωτικής διοίκησης ήταν διαφορετική.

Οι εξεγερμένοι προσπαθούσαν να αποφύγουν μια αιματηρή εισβολή.

Από τα μεγάφωνα ακούγονταν εκκλήσεις προς τους στρατιώτες να μη χτυπήσουν τους φοιτητές.

Η Συντονιστική Επιτροπή προσπάθησε να διαπραγματευτεί την ασφαλή αποχώρησή τους.

Μέσα στο ίδρυμα παρέμεναν, σύμφωνα με ιστορικές καταγραφές, περίπου 1.500 έως 2.000 άνθρωποι.

Περίπου στις 1.30 είχαν φτάσει στην Πατησίων.

Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου, τα άρματα πλησίαζαν την περιοχή του Πολυτεχνείου.

Τεθωρακισμένα και μονάδες ειδικών δυνάμεων αναπτύχθηκαν στην Αθήνα.

Το καθεστώς του Γεωργίου Παπαδόπουλου αποφάσισε να κινητοποιήσει στρατιωτικές δυνάμεις.

Η απόφαση της χούντας να χρησιμοποιήσει τον στρατό

Είχε ήδη αρχίσει από την προηγούμενη ημέρα.

Η αιματοχυσία του Πολυτεχνείου δεν άρχισε στις τρεις τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου.

Αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο ιστορικό στοιχείο.

Υπήρξαν πυροβολισμοί εναντίον διαδηλωτών, ενώ οι πρώτοι θάνατοι καταγράφηκαν πριν ακόμη από την εισβολή του άρματος μάχης.

Οι συγκρούσεις εξαπλώθηκαν σε δρόμους γύρω από την Πατησίων.

Η αστυνομία επιχείρησε να διαλύσει τους διαδηλωτές χρησιμοποιώντας βία και δακρυγόνα.

Μεγάλες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Πολυτεχνείου και στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια της Παρασκευής 16 Νοεμβρίου, η κατάσταση κλιμακώθηκε.

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου: Η Αθήνα μετατρέπεται σε πεδίο συγκρούσεων

Αυτός ο χαρακτήρας της κινητοποίησης εξηγεί και γιατί ανάμεσα στα θύματα της καταστολής περιλαμβάνονται άνθρωποι που δεν είχαν καμία φοιτητική ιδιότητα.

Στους δρόμους βρίσκονταν μαθητές, εργάτες, υπάλληλοι και πολίτες διαφορετικών ηλικιών.

Η εξέγερση δεν περιοριζόταν στους φοιτητές.

Τα συνθήματα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» και «Κάτω η χούντα» εξέφραζαν πλέον ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα.

Οι φοιτητές οργάνωσαν συνελεύσεις, ομάδες περιφρούρησης, πρόχειρο ιατρείο και έναν αυτοσχέδιο ραδιοφωνικό σταθμό.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το ίδρυμα.

Πολύ γρήγορα, όμως, η κινητοποίηση απέκτησε ευρύτερο πολιτικό χαρακτήρα.

Αρχικά επρόκειτο για μια φοιτητική κινητοποίηση με αιτήματα που αφορούσαν τις ελευθερίες στα πανεπιστήμια και την αντίθεση στη δικτατορία.

Η κατάληψη του Πολυτεχνείου είχε αρχίσει την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 1973.

Από την κατάληψη στην εξέγερση

Πενήντα τρία χρόνια αργότερα, η ιστορική έρευνα έχει αποκαταστήσει πολλές λεπτομέρειες εκείνων των γεγονότων και έχει τεκμηριώσει την ύπαρξη νεκρών που επί χρόνια επιχειρήθηκε να αμφισβητηθεί.

Στους γύρω δρόμους της Αθήνας άνθρωποι δέχονταν πυρά, άλλοι τραυματίζονταν, ενώ εκατοντάδες συλλαμβάνονταν και οδηγούνταν σε χώρους κράτησης.

Όμως η βία εκείνης της νύχτας δεν περιορίστηκε στο Πολυτεχνείο.

Η εικόνα του τανκ να γκρεμίζει την πύλη έμελλε να γίνει ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Το άρμα κινήθηκε προς την πύλη. Τα κάγκελα υποχώρησαν. Άνθρωποι που βρίσκονταν στην είσοδο κινδύνευσαν να συνθλιβούν.

Η στρατιωτική ηγεσία είχε αποφασίσει να τερματίσει την κατάληψη.

Οι εκκλήσεις απευθύνονταν στον ελληνικό λαό, αλλά και στους στρατιώτες που είχαν παραταχθεί απέναντι στους εξεγερμένους.

Από τον αυτοσχέδιο ραδιοφωνικό σταθμό ακουγόταν επί ώρες το μήνυμα της εξέγερσης.

Πίσω από τα κάγκελα βρίσκονταν νέοι άνθρωποι. Φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι. Άνθρωποι που είχαν αποφασίσει να αμφισβητήσουν ανοιχτά τη δικτατορία των συνταγματαρχών.

Στην οδό Πατησίων, μπροστά στην κεντρική πύλη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου , ένα άρμα μάχης του ελληνικού στρατού περίμενε την εντολή να προχωρήσει.

Ήταν περίπου τρεις τα ξημερώματα του Σαββάτου 17 Νοεμβρίου 1973.

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Το τανκ μπροστά την πύλη του Πολυτεχνείου

Σαν σήμερα 17 Νοεμβρίου 1973 Πολυτεχνείο: Η νύχτα που το τανκ γκρέμισε την πύλη – Νεκροί, τραυματίες και η αιματηρή καταστολή – Δείτε ιστορικό βίντεο

Ήταν περίπου τρεις τα ξημερώματα του Σαββάτου 17 Νοεμβρίου 1973.

Στην οδό Πατησίων, μπροστά στην κεντρική πύλη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ένα άρμα μάχης του ελληνικού στρατού περίμενε την εντολή να προχωρήσει.

Πίσω από τα κάγκελα βρίσκονταν νέοι άνθρωποι. Φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι. Άνθρωποι που είχαν αποφασίσει να αμφισβητήσουν ανοιχτά τη δικτατορία των συνταγματαρχών.

Από τον αυτοσχέδιο ραδιοφωνικό σταθμό ακουγόταν επί ώρες το μήνυμα της εξέγερσης.

«Εδώ Πολυτεχνείο».

Οι εκκλήσεις απευθύνονταν στον ελληνικό λαό, αλλά και στους στρατιώτες που είχαν παραταχθεί απέναντι στους εξεγερμένους.

Η στρατιωτική ηγεσία είχε αποφασίσει να τερματίσει την κατάληψη.

Το άρμα κινήθηκε προς την πύλη. Τα κάγκελα υποχώρησαν. Άνθρωποι που βρίσκονταν στην είσοδο κινδύνευσαν να συνθλιβούν.

Η εικόνα του τανκ να γκρεμίζει την πύλη έμελλε να γίνει ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Όμως η βία εκείνης της νύχτας δεν περιορίστηκε στο Πολυτεχνείο.

Στους γύρω δρόμους της Αθήνας άνθρωποι δέχονταν πυρά, άλλοι τραυματίζονταν, ενώ εκατοντάδες συλλαμβάνονταν και οδηγούνταν σε χώρους κράτησης.

Πενήντα τρία χρόνια αργότερα, η ιστορική έρευνα έχει αποκαταστήσει πολλές λεπτομέρειες εκείνων των γεγονότων και έχει τεκμηριώσει την ύπαρξη νεκρών που επί χρόνια επιχειρήθηκε να αμφισβητηθεί.

https://www.huffingtonpost.gr/kinonia/san-simera-16-noemvriou-1973-edo-polytechneio-i-athina-stis-floges-oi-protoi-nekroi-kai-ta-tanks-to-deftero-matomeno-polytechneio-tou-1980-vinteo/

Από την κατάληψη στην εξέγερση

Η κατάληψη του Πολυτεχνείου είχε αρχίσει την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 1973.

Αρχικά επρόκειτο για μια φοιτητική κινητοποίηση με αιτήματα που αφορούσαν τις ελευθερίες στα πανεπιστήμια και την αντίθεση στη δικτατορία.

Πολύ γρήγορα, όμως, η κινητοποίηση απέκτησε ευρύτερο πολιτικό χαρακτήρα.

Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από το ίδρυμα.

Οι φοιτητές οργάνωσαν συνελεύσεις, ομάδες περιφρούρησης, πρόχειρο ιατρείο και έναν αυτοσχέδιο ραδιοφωνικό σταθμό.

Τα συνθήματα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» και «Κάτω η χούντα» εξέφραζαν πλέον ένα ευρύτερο κοινωνικό αίτημα.

Η εξέγερση δεν περιοριζόταν στους φοιτητές.

Στους δρόμους βρίσκονταν μαθητές, εργάτες, υπάλληλοι και πολίτες διαφορετικών ηλικιών.

Αυτός ο χαρακτήρας της κινητοποίησης εξηγεί και γιατί ανάμεσα στα θύματα της καταστολής περιλαμβάνονται άνθρωποι που δεν είχαν καμία φοιτητική ιδιότητα.

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου: Η Αθήνα μετατρέπεται σε πεδίο συγκρούσεων

Κατά τη διάρκεια της Παρασκευής 16 Νοεμβρίου, η κατάσταση κλιμακώθηκε.

Μεγάλες συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Πολυτεχνείου και στο κέντρο της Αθήνας.

Η αστυνομία επιχείρησε να διαλύσει τους διαδηλωτές χρησιμοποιώντας βία και δακρυγόνα.

Οι συγκρούσεις εξαπλώθηκαν σε δρόμους γύρω από την Πατησίων.

Η καταστολή έγινε ολοένα σκληρότερη.

Υπήρξαν πυροβολισμοί εναντίον διαδηλωτών, ενώ οι πρώτοι θάνατοι καταγράφηκαν πριν ακόμη από την εισβολή του άρματος μάχης.

Αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο ιστορικό στοιχείο.

Η αιματοχυσία του Πολυτεχνείου δεν άρχισε στις τρεις τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου.

Είχε ήδη αρχίσει από την προηγούμενη ημέρα.

Η απόφαση της χούντας να χρησιμοποιήσει τον στρατό

Το καθεστώς του Γεωργίου Παπαδόπουλου αποφάσισε να κινητοποιήσει στρατιωτικές δυνάμεις.

Τεθωρακισμένα και μονάδες ειδικών δυνάμεων αναπτύχθηκαν στην Αθήνα.

Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου, τα άρματα πλησίαζαν την περιοχή του Πολυτεχνείου.

Περίπου στις 1.30 είχαν φτάσει στην Πατησίων.

Μέσα στο ίδρυμα παρέμεναν, σύμφωνα με ιστορικές καταγραφές, περίπου 1.500 έως 2.000 άνθρωποι.

Η Συντονιστική Επιτροπή προσπάθησε να διαπραγματευτεί την ασφαλή αποχώρησή τους.

Από τα μεγάφωνα ακούγονταν εκκλήσεις προς τους στρατιώτες να μη χτυπήσουν τους φοιτητές.

Οι εξεγερμένοι προσπαθούσαν να αποφύγουν μια αιματηρή εισβολή.

Η απόφαση της στρατιωτικής διοίκησης ήταν διαφορετική.

Τρεις τα ξημερώματα: Το τανκ γκρεμίζει την πύλη

Γύρω στις 3.00, το άρμα μάχης κινήθηκε προς την κεντρική πύλη.

Η μεταλλική είσοδος κατέρρευσε.

Οι κινηματογραφικές εικόνες της εισβολής έχουν διασωθεί και αποτελούν σήμερα ένα από τα σημαντικότερα οπτικά τεκμήρια της δικτατορίας.

Άνθρωποι που βρίσκονταν κοντά στην πύλη τραυματίστηκαν.

Ανάμεσά τους ήταν η φοιτήτρια Πέπη Ρηγοπούλου, η οποία υπέστη σοβαρά συντριπτικά κατάγματα στα πόδια.

Στρατιώτες και αστυνομικοί εισήλθαν στο συγκρότημα.

Η κατάληψη τερματίστηκε βίαια.

Το γεγονός ότι το άρμα γκρέμισε την πύλη δεν σημαίνει πως όλοι οι καταγεγραμμένοι νεκροί σκοτώθηκαν εκεί.

Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι οι θάνατοι συνδέονται με διαφορετικά περιστατικά καταστολής, κυρίως στους δρόμους της Αθήνας.

Τι συνέβη στους φοιτητές μετά την εισβολή

Η έξοδος από το Πολυτεχνείο δεν σήμαινε και ασφάλεια.

Πολλοί από όσους εγκατέλειπαν το κτίριο δέχθηκαν επιθέσεις από αστυνομικούς.

Στην οδό Στουρνάρη και σε άλλους γύρω δρόμους σημειώθηκαν ξυλοδαρμοί και συλλήψεις.

Κάτοικοι της περιοχής άνοιξαν πόρτες πολυκατοικιών και διαμερισμάτων για να προσφέρουν καταφύγιο στους καταδιωκόμενους.

Άνθρωποι κρύφτηκαν σε εισόδους, υπόγεια και σπίτια, προσπαθώντας να αποφύγουν τις δυνάμεις ασφαλείας.

Παράλληλα, υπήρξαν πυροβολισμοί από θέσεις γύρω από το Πολυτεχνείο.

Η καταστολή συνεχίστηκε και μετά την εκκένωση του ιδρύματος.

Ο αυτοσχέδιος ραδιοφωνικός σταθμός, σύμφωνα με το Αρχείο της ΕΡΤ, συνέχισε να εκπέμπει για περίπου 40 λεπτά μετά την εισβολή.

ΒΙΝΤΕΟ

https://youtu.be/_Tiz76mne8M?is=4TMNiGiEq7-OOWjV

Οι 24 τεκμηριωμένοι νεκροί

Για δεκαετίες, ο αριθμός των νεκρών αποτέλεσε αντικείμενο ιστορικής έρευνας αλλά και πολιτικής αντιπαράθεσης.

Η σημαντικότερη επιστημονική τεκμηρίωση πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, υπό τον ιστορικό Λεωνίδα Καλλιβρετάκη.

Η μελέτη κατέγραψε 24 πλήρως εξακριβωμένες περιπτώσεις ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των γεγονότων και της καταστολής.

Ο κατάλογος αυτός αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ιστορική βιβλιογραφία.

Δεν σημαίνει ότι όλοι σκοτώθηκαν μέσα στο Πολυτεχνείο.

Ούτε σημαίνει ότι κάθε άλλη αναφερόμενη περίπτωση θανάτου έχει οριστικά αποκλειστεί.

Ο Δημήτρης Κομνηνός, μόλις 17 ετών

Ανάμεσα στα θύματα ήταν ο Δημήτρης Κομνηνός.

Ήταν μόλις 17 ετών.

Σκοτώθηκε από πυρά στην περιοχή του Πολυτεχνείου στις 16 Νοεμβρίου.

Η ηλικία του αποτελεί μια οδυνηρή υπενθύμιση ότι η καταστολή δεν στράφηκε αποκλειστικά εναντίον ενηλίκων πολιτικών αντιπάλων της δικτατορίας.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν απέναντι στα όπλα ήταν και ανήλικοι.

Ο θάνατος του Κομνηνού έγινε ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα της αιματηρής καταστολής.

Ο Γεώργιος Σαμούρης, φοιτητής 22 ετών

Ο Γεώργιος Σαμούρης ήταν 22 ετών, φοιτητής της Παντείου, με καταγωγή από την Πάτρα.

Σύμφωνα με την έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, τραυματίστηκε θανάσιμα στον τράχηλο από αστυνομικά πυρά, κοντά στη διασταύρωση των οδών Καλλιδρομίου και Ζωσιμάδων, γύρω στα μεσάνυχτα της 16ης προς τη 17η Νοεμβρίου.

Μεταφέρθηκε στο πρόχειρο ιατρείο του Πολυτεχνείου, όπου πέθανε.

Η περίπτωσή του είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή τεκμηριώνει ότι ένας από τους νεκρούς της εξέγερσης μεταφέρθηκε μέσα στο Πολυτεχνείο ενώ ήταν ακόμη ζωντανός.

Ο Μιχάλης Μυρογιάννης και οι πυροβολισμοί της 18ης Νοεμβρίου

Η βία δεν σταμάτησε με την πτώση της πύλης.

Ο Μιχάλης Μυρογιάννης, 20 ετών, ηλεκτρολόγος από τη Μυτιλήνη, τραυματίστηκε θανάσιμα στις 18 Νοεμβρίου 1973.

Η δολοφονία του συνδέθηκε με τον τότε αξιωματικό της Χωροφυλακής Νικόλαο Ντερτιλή.

Η υπόθεση απασχόλησε τη Δικαιοσύνη μετά τη Μεταπολίτευση και αποτέλεσε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα της προσωπικής ποινικής ευθύνης στελεχών του καθεστώτος για την αιματηρή καταστολή.

Ο θάνατος του Μυρογιάννη υπενθυμίζει ότι η τραγωδία του Νοεμβρίου 1973 εκτείνεται χρονικά και πέρα από το ξημέρωμα της 17ης.

Πόσοι τραυματίστηκαν

Το πόρισμα του εισαγγελέα Δημήτρη Τσεβά, που κατατέθηκε τον Οκτώβριο του 1974, κατέγραψε 1.103 τραυματίες.

Ο αριθμός αποτελεί σημαντικό επίσημο σημείο αναφοράς.

Ωστόσο, δεν είναι βέβαιο ότι περιλαμβάνει όλους όσοι τραυματίστηκαν.

Πολλοί άνθρωποι απέφυγαν να μεταβούν σε νοσοκομεία επειδή φοβούνταν τη σύλληψη.

Άλλοι δέχθηκαν πρόχειρη περίθαλψη σε σπίτια ή από ανθρώπους που προσπαθούσαν να τους βοηθήσουν.

Επομένως, ο πραγματικός αριθμός των τραυματιών ενδέχεται να ήταν μεγαλύτερος από εκείνον που κατέγραψαν οι επίσημες έρευνες.

Περισσότερες από 2.400 συλλήψεις

Σύμφωνα με το ιστορικό αφιέρωμα της ΕΡΤ, οι συλλήψεις που συνδέθηκαν με την καταστολή ξεπέρασαν τις 2.400.

Πολλοί συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στη Γενική Ασφάλεια και σε εγκαταστάσεις της στρατιωτικής αστυνομίας.

Εκεί καταγγέλθηκαν ξυλοδαρμοί, κακοποιήσεις και βασανιστήρια.

Η καταστολή δεν περιορίστηκε στη διάλυση της εξέγερσης.

Το καθεστώς προσπάθησε να τρομοκρατήσει όσους είχαν συμμετάσχει, ώστε να αποτρέψει νέες κινητοποιήσεις.

Οι μαρτυρίες των συλληφθέντων αποτέλεσαν αργότερα σημαντικό υλικό για την αποτύπωση των γεγονότων.

Το πόρισμα Τσεβά και η δίκη του Πολυτεχνείου

Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, η ελληνική Δικαιοσύνη άρχισε να ερευνά τις ευθύνες για την καταστολή.

Ο εισαγγελέας Δημήτρης Τσεβάς κατέθεσε στις 14 Οκτωβρίου 1974 το πόρισμά του.

Στο πόρισμα αναφέρονταν 34 περιπτώσεις νεκρών, από τις οποίες 18 ήταν επώνυμες και 16 ανώνυμες.

Αυτός ο αριθμός δεν πρέπει να συγχέεται με τον μεταγενέστερο κατάλογο των 24 πλήρως τεκμηριωμένων νεκρών της ιστορικής έρευνας.

Πρόκειται για διαφορετικά στάδια διερεύνησης και διαφορετικά κριτήρια τεκμηρίωσης.

Η δίκη για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου πραγματοποιήθηκε από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1975.

Η διαδικασία συνέβαλε στην ανάδειξη των ευθυνών στελεχών της δικτατορίας και των δυνάμεων καταστολής.

Η δικαστική διερεύνηση, πάντως, δεν εξάντλησε κάθε ιστορικό ερώτημα γύρω από την έκταση της βίας.

Το Πολυτεχνείο δεν έριξε αμέσως τη χούντα

Ένα από τα συχνότερα ιστορικά λάθη είναι η εντύπωση ότι η δικτατορία κατέρρευσε αμέσως μετά την εξέγερση.

Δεν συνέβη αυτό.

Στις 25 Νοεμβρίου 1973, μόλις οκτώ ημέρες μετά την εισβολή, ο Δημήτριος Ιωαννίδης ανέτρεψε τον Γεώργιο Παπαδόπουλο με εσωτερικό πραξικόπημα.

Ακολούθησε μια ακόμη σκληρότερη φάση του δικτατορικού καθεστώτος.

Η οριστική κατάρρευση της χούντας ήρθε τον Ιούλιο του 1974, μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και την κρίση που προκάλεσαν οι επιλογές του καθεστώτος.

Ωστόσο, η εξέγερση του Πολυτεχνείου είχε ήδη πλήξει σοβαρά την εικόνα της δικτατορίας και είχε αποκαλύψει την έκταση της κοινωνικής αντίστασης.

Η ιστορική σημασία της εξέγερσης

Το Πολυτεχνείο δεν ήταν μια απομονωμένη φοιτητική διαμαρτυρία.

Ήταν μια μαζική αντιδικτατορική εξέγερση που ένωσε φοιτητές, μαθητές, εργαζομένους και πολίτες.

Το αίτημα για δημοκρατία εκφράστηκε δημόσια, σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική ελευθερία είχε καταργηθεί.

Η αντίδραση του καθεστώτος ήταν η στρατιωτική καταστολή.

Οι νεκροί, οι τραυματίες και οι συλληφθέντες δεν αποτελούν απλώς αριθμούς μιας ιστορικής καταγραφής.

Ήταν άνθρωποι με οικογένειες, επαγγέλματα, σπουδές και μια καθημερινότητα που διακόπηκε βίαια.

Η τεκμηρίωση της ιστορίας τους είναι αναγκαία τόσο για τη μνήμη όσο και για την κατανόηση της δικτατορίας.

53 χρόνια μετά: Η εικόνα που δεν σβήνει

Στις 17 Νοεμβρίου 2026 συμπληρώνονται 53 χρόνια από την εισβολή του άρματος μάχης στο Πολυτεχνείο.

Η εικόνα της πύλης που καταρρέει εξακολουθεί να συγκλονίζει.

Όμως η ιστορική σημασία εκείνης της νύχτας βρίσκεται και σε όσα δεν αποτυπώθηκαν στις κινηματογραφικές εικόνες.

Στους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στους γύρω δρόμους.

Στους τραυματίες που αναζήτησαν βοήθεια.

Στους συλληφθέντες που βασανίστηκαν.

Στους κατοίκους που άνοιξαν τα σπίτια τους για να προστατεύσουν καταδιωκόμενους.

Και στους νέους που, γνωρίζοντας ότι απέναντί τους βρίσκονταν ένοπλες στρατιωτικές δυνάμεις, συνέχισαν να ζητούν ελευθερία.

Το Πολυτεχνείο δεν χρειάζεται υπερβολές για να διατηρήσει την ιστορική του σημασία.

Χρειάζεται αλήθεια, τεκμηρίωση και μνήμη.

Γιατί η πραγματική ιστορία της 17ης Νοεμβρίου 1973 είναι από μόνη της συγκλονιστική.

Πηγές: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, «Πολυτεχνείο ’73: Το ζήτημα των θυμάτων – Νεκροί και τραυματίες»· Αρχείο ΕΡΤ· Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ψηφιακό αφιέρωμα «Αντιδικτατορικός Αγώνας 1967–1974»· πόρισμα εισαγγελέα Δημήτρη Τσεβά (1974).