Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται από σήμερα το νέο σύστημα «Εργάνη ΙΙ», σηματοδοτώντας βαθιές αλλαγές στην αγορά εργασίας. Το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη, η αυστηρότερη καταγραφή απουσιών και η ψηφιακή εποπτεία σε πραγματικό χρόνο διαμορφώνουν ένα νέο εργασιακό τοπίο, με την κυβέρνηση να μιλά για εκσυγχρονισμό και τα συνδικάτα για απορρύθμιση.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δυνατότητα απασχόλησης έως 13 ώρες ημερησίως στον ίδιο εργοδότη. Μέχρι σήμερα, το 13ωρο μπορούσε να προκύψει μόνο εφόσον ο εργαζόμενος απασχολούνταν σε δύο διαφορετικούς εργοδότες. Πλέον, η επιπλέον εργασία μπορεί να ζητηθεί από τον ίδιο εργοδότη.

Η πρόσθετη απασχόληση αμείβεται με προσαύξηση 40%, ενώ διατηρείται η υποχρέωση για 11 συνεχόμενες ώρες ημερήσιας ανάπαυσης. Το μέτρο δεν μπορεί να εφαρμόζεται συστηματικά και καθημερινά, ωστόσο δημιουργεί ένα πλαίσιο αυξημένης ευελιξίας — και έντασης — στην εργασία.

Σημείο-κλειδί είναι ότι η άρνηση του εργαζομένου θα πρέπει να εδράζεται στην «αρχή της καλής πίστης», διατύπωση που ήδη προκαλεί ερμηνευτικές και νομικές συζητήσεις.

Έκτη ημέρα εργασίας και υπερωρίες

Το νέο πλαίσιο επαναφέρει τη δυνατότητα εργασίας και έκτη ημέρα την εβδομάδα σε ειδικές περιπτώσεις, έως οκτώ ώρες. Η απασχόληση αυτή καταγράφεται υποχρεωτικά στο σύστημα και αμείβεται με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Παράλληλα, το σύστημα προβλέπει αυστηρότερη καταγραφή υπερωριών, με ηλεκτρονική δήλωση πριν από την έναρξη της απασχόλησης, ώστε να περιορίζεται η αδήλωτη εργασία.

Απουσίες και λύση σύμβασης

Αλλαγές έρχονται και στο καθεστώς των αδικαιολόγητων απουσιών. Το χρονικό περιθώριο μειώνεται, καθώς τέσσερις ημέρες απουσίας μπορούν να οδηγήσουν σε προειδοποίηση, ενώ με δύο επιπλέον ημέρες μπορεί να καταχωριστεί οικειοθελής αποχώρηση, χωρίς να απαιτείται υπογραφή του εργαζομένου.

Το σημείο αυτό συγκεντρώνει ιδιαίτερη κριτική, καθώς εγείρονται ζητήματα προστασίας από καταχρηστικές πρακτικές.

Τι είναι το «Εργάνη ΙΙ»

Το «Εργάνη ΙΙ» αποτελεί τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής της απασχόλησης. Σε αντίθεση με το προηγούμενο σύστημα, λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο και φιλοδοξεί να αποτελέσει ενιαίο ψηφιακό μητρώο εργασίας.

Καταγράφονται:

Ωράρια και βάρδιες

Μεταβολές συμβάσεων

Υπερωρίες

Απουσίες

Προσλήψεις και αποχωρήσεις

Οι εργαζόμενοι αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία που τους αφορούν, ενισχύοντας — θεωρητικά — τη διαφάνεια.

Κυβέρνηση και συνδικάτα σε αντίθετες τροχιές

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι αλλαγές περιορίζουν τη γραφειοκρατία, ενισχύουν τον έλεγχο της αγοράς εργασίας και προσαρμόζουν το θεσμικό πλαίσιο στις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας.

Αντίθετα, συνδικαλιστικές οργανώσεις μιλούν για εντατικοποίηση της εργασίας και υπονόμευση του 8ώρου, κάνοντας λόγο για «θεσμική κανονικοποίηση» των υπερεργασιακών πρακτικών.

