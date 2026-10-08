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Αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 16:00 το πρόβλημα που είχε προκύψει στα τριψήφια της Άμεσης Δράσης και της Πυροσβεστικής λόγω εργασιών στο δίκτυο και οδήγησε τις υπηρεσίες στο να εκτρέψουν τα τηλεφωνήματα στο 112.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα αφορούσε σε δυσλειτουργίες λόγω τεχνικών εργασιών που πραγματοποίησε ο ΟΤΕ σε πλατφόρμες τριψήφιων αριθμών. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, μάλιστα, το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί και αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται ζήτημα λειτουργίας.

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Νωρίτερα, τόσο το 100 όσο και το 199 δεν ήταν προσβάσιμα για τους πολίτες, όπως είχε γίνει γνωστό από ανακοινώσεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.