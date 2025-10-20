Η στιγμή που ο 35χρονος ακινητοποιείται από αστυνομικό στο Α.Τ. Αγίου παντελεήμονα

Ένας 35χρονος άνδρας, προκειμένου να αποφύγει την σύλληψή του από τις αρχές, επιχείρησε να αποδράσει από το Αστυνομικό Τμήμα στον Άγιο Παντελεήμονα, τραυματίζοντας μάλιστα σοβαρά έναν αστυνομικό στον αστράγαλο.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, ο οποίος είναι ρομά, έχει καταδικαστεί στο παρελθόν άλλες 15 φορές για διάφορα αδικήματα, όπως κλοπές, διαρρήξεις και ναρκωτικά, ωστόσο κυκλοφορούσε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο να παρουσιάζεται στο εν λόγω Α.Τ. όρο που συχνά παραβίαζε.

Advertisement

Advertisement

Μάλιστα, λόγω της συγκεκριμένης παραβίασης, οι αστυνομικοί του Α.Τ. στον Άγιο Παντελεήμονα ετοιμάζονταν να τον συλλάβουν και όταν εκείνος το αντιλήφθηκε επιχείρησε να διαφύγει.

Στο βίντεο διακρίνεται να τρέχει και να πηδάει πάνω στο πόδι ενός αστυνομικού, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο.