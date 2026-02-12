Σε κινητοποιήσεις προχωρούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026 εργατικά σωματεία και αγρότες καλώντας σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα ενώ σε ισχύ θα τεθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Με στόχο να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο εργασιακό νομοσχέδιο και ζητώντας την απόσυρσή του, τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά και Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής, μαζί με Ομοσπονδίες και πρωτοβάθμια σωματεία, καλούν σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα στη 1 μ.μ. Παράλληλα, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, με απόφαση του 33ου συνεδρίου του, έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 12 μ. έως τις 4 μ.μ.

Στις 4 μ.μ., στον ίδιο χώρο, οι συγκεντρωμένοι θα υποδεχθούν τους αγρότες που θα φτάσουν στην πρωτεύουσα με τα τρακτέρ τους, στο πλαίσιο των πανελλαδικών κινητοποιήσεων. Οι αγρότες κλιμακώνουν τις δράσεις τους, διεκδικώντας λύσεις σε σειρά αιτημάτων που αφορούν το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα.

Ήδη, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα Χανιά αναχώρησαν για την Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχουν στο διήμερο πανελλαδικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Περίπου 130 άτομα επιβιβάστηκαν στο πλοίο από το λιμάνι της Σούδας με προορισμό τον Πειραιά, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, σε συντονισμό με την πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων, Κώστας Λιλικάκης, υπογράμμισε ότι οι κυβερνητικές δεσμεύσεις δεν έχουν υλοποιηθεί στο σύνολό τους, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα των αποζημιώσεων, του αυξημένου κόστους αγροτικής παραγωγής και της αναπλήρωσης του χαμένου εισοδήματος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο θέμα των εμβολιασμών για την ευλογιά, προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Όπως σημείωσε, η διάρκεια των κινητοποιήσεων των αγροτών θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν επιτόπου στην Αθήνα.

Στην αποστολή από τα Χανιά συμμετέχουν παραγωγοί από 11 αγροτικούς συλλόγους του νομού, καθώς και ο Σύλλογος Μελισσοκόμων Χανίων, ενισχύοντας τη δυναμική παρουσία των αγροτών στο πανελλαδικό συλλαλητήριο.

Εκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω των συγκεντρώσεων και των αγροτικών κινητοποιήσεων, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε ότι θα εφαρμοστούν σταδιακά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το πρωί της Παρασκευής, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. Τα μέτρα θα επηρεάσουν όχι μόνο το κέντρο της Αθήνας κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αλλά και κεντρικές οδικές αρτηρίες κατά την είσοδο των αγροτών από την Εθνική Οδό.

Η ΓΑΔΑ καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση στο ευρύτερο κέντρο της πόλης, προκειμένου να περιοριστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα, και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.