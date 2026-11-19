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Ένας 19χρονος οδηγός ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α , καθώς είχε δημοσιεύσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο εμφανιζόταν να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα στην περιοχή της Αργυρούπολης.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. εντόπισαν το βίντεο κατά τη διάρκεια ελέγχων στο διαδίκτυο για επικίνδυνες οδηγικές συμπεριφορές που καταγράφονται και δημοσιεύονται στα social media.

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Στο οπτικό υλικό ο νεαρός οδηγούσε στην οδό Αργυρουπόλεως, αναπτύσσοντας ταχύτητα που σε ορισμένα σημεία ξεπερνούσε τα 190 χλμ./ώρα. Η επικίνδυνη αυτή οδήγηση μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τόσο τους υπόλοιπους οδηγούς όσο και τους κατοίκους της περιοχής.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν το βίντεο και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 19χρονο ως τον οδηγό του οχήματος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και προτροπή σε τέλεση αδικήματος.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ο νεαρός. Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.