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Περισσότεροι από 100 εκθέτες παρουσιάζουν προϊόντα και εξοπλισμό, ενώ η διοργάνωση δεσμεύεται για τη βιωσιμότητα μέσω της χρήσης επαγγελματικών συστημάτων πλύσης ποτηριών.

Παράλληλα, η Athens Bar Week πραγματοποιείται από την 1η έως την 5η Νοεμβρίου, περιλαμβάνοντας εκδηλώσεις και συνεργασίες με bartenders σε διάφορα μπαρ της πόλης.

Το διεθνές αυτό γεγονός προσελκύει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών της εστίασης, επιδιώκοντας την ενίσχυση της δικτύωσης και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

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Το Athens Bar Show, μία από τις κορυφαίες εκπαιδευτικές εκθέσεις για την παγκόσμια bar σκηνή, έρχεται για ακόμα μια χρονιά στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, συγκεντρώνοντας επαγγελματίες, brands και ομιλητές από δεκάδες χώρες σε δύο ημέρες εκπαίδευσης, δικτύωσης και έμπνευσης.

Η πρώτη διοργάνωση έγινε το 2010, στο Metropolitan Expo, με εννέα εκθέτες και περίπου χίλιους επισκέπτες. Δεκαέξι διοργανώσεις αργότερα, το Athens Bar Show αποτελεί διεθνές σημείο αναφοράς για το bar και το hospitality industry, και το ετήσιο ραντεβού ολόκληρου του κλάδου στην Αθήνα.

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Φέτος πραγματοποιείται την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 19:00.

Δεκάδες σεμινάρια και masterclasses, όλα μέσα στο εισιτήριό σου

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελεί τον πυρήνα της διοργάνωσης. Το Athens Bar Show διοργανώνεται από την Bar Academy, τη σχολή που εκπαιδεύει επαγγελματίες του κλάδου από το 2007, με παραρτήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο.

Σεμινάρια και masterclasses πραγματοποιούνται παράλληλα και τις δύο ημέρες, σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες εντός του εκθεσιακού χώρου. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν για κάθε επισκέπτη, χωρίς χρέωση ανά σεμινάριο και χωρίς προεγγραφή.

Κλείσε το εισιτήριό σου για το Athens Bar Show εδώ!

Σε πολλές από τις αίθουσες παρέχεται ταυτόχρονη μετάφραση από τα ελληνικά στα αγγλικά και αντίστροφα, μέσω ακουστικών, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να παρακολουθούν τις παρουσιάσεις στη γλώσσα που προτιμούν.

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Το πρόγραμμα των σεμιναρίων καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τις σύγχρονες τεχνικές και τη δημιουργικότητα πίσω από το bar μέχρι τη διοίκηση, τη φιλοξενία, την προσωπική ανάπτυξη και τις εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου.

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Πάνω από 100 εκθέτες στον χώρο της Τεχνόπολης

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Στα κτίρια και τις αυλές της Τεχνόπολης φιλοξενούνται πάνω από 100 εκθέτες και διαφορετικά περίπτερα. Δοκιμάζεις νέα προϊόντα, βλέπεις εξοπλισμό από κοντά και συνομιλείς απευθείας με τους ανθρώπους πίσω από τα brands. Μέσα στη χρονιά, η ίδια επαφή απαιτεί τηλεφωνήματα και ραντεβού που συνεχώς αναβάλλονται.

Με την είσοδό σου παραλαμβάνεις γυάλινο ποτήρι γευσιγνωσίας, χορηγία της LAV HORECA, το οποίο κρατάς και ως ενθύμιο. Το Athens Bar Show δεσμεύεται για μια διοργάνωση χωρίς πλαστικά ποτήρια μιας χρήσης (plastic-free cups), με τη Winterhalter να στηρίζει τη δέσμευση αυτή μέσω επαγγελματικών συστημάτων πλύσης ποτηριών χαμηλής κατανάλωσης πόρων. Η διαχείριση απορριμμάτων αποτελεί προτεραιότητα της διοργάνωσης από το 2018.

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Athens Bar Week: 5 ολόκληρες ημέρες με events σε bar σε όλη την Αθήνα

Παράλληλα με την έκθεση, από την Κυριακή 1 έως την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, πραγματοποιείται η Athens Bar Week, το city festival που συνοδεύει κάθε χρόνο το Athens Bar Show.

Για πέντε ημέρες, bars σε όλη την Αθήνα φιλοξενούν ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, με guest shifts, pop-ups και συνεργασίες με bartenders και bars από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Επαγγελματίες που διαμορφώνουν τη διεθνή bar σκηνή συναντιούνται πίσω από τις μπάρες της πόλης, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τη δουλειά και τη φιλοσοφία τους. Έτσι, η εμπειρία του Athens Bar Show ξεπερνά τα όρια της Τεχνόπολης και απλώνεται σε ολόκληρη την Αθήνα.

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Η εβδομάδα ξεκινά τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου με το Athens Bar Show Welcome Night στη ΣΤΟΑ Culture, από τις 19:00 έως τις 22:30, με welcome drink από το METAXA και μουσική αποκλειστικά από βινύλια.

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Η είσοδος είναι ανοιχτή σε όλους τους κατόχους εισιτηρίων της έκθεσης.

Κλείσε το εισιτήριό σου εδώ!

Το Athens Bar Show τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΤΕ και της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής.

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Ένα κοινό που καλύπτει ολόκληρη την εστίαση

Οι bartenders αποτελούν περίπου το ένα τρίτο των επισκεπτών. Άλλο τόσο είναι σερβιτόροι και βοηθοί, γύρω στο 15% managers και ιδιοκτήτες, ενώ στους διαδρόμους θα συναντήσεις baristas, σεφ, σομελιέ, στελέχη F&B ξενοδοχείων, προμηθευτές και σπουδαστές.

Σημαντικό μέρος του κοινού ταξιδεύει από το εξωτερικό ειδικά για την έκθεση. Το 2024, το 33% των επισκεπτών προήλθε από άλλη χώρα, κυρίως από την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή.

Περισσότερες πληροφορίες

Athens Bar Show 2026

Τρίτη 3 και Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, 11:00 έως 19:00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Γκάζι. Είσοδος κοινού από Ιάκχου και Πειραιώς, πρόσβαση ΑμεΑ από Ιάκχου

Welcome Night: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ΣΤΟΑ Culture, 19:00 έως 23:00, με εισιτήριο έκθεσης

Athens Bar Week: 1 έως 5 Νοεμβρίου, σε μπαρ σε όλη την πόλη, athensbarweek.gr

Εισιτήρια: 1Day Pass 35€ (40€ στην είσοδο), 2Day Pass 60€ (65€ στην είσοδο), 48€ ανά άτομο για 4+ εισιτήρια (online), Premium Pass 120€ (130€ στην είσοδο)

Είσοδος για άτομα άνω των 18 ετών