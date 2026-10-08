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Το πρώτο ηλεκτρικό λεωφορείο της νέας Δημοτικής Συγκοινωνίας βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, σηματοδοτώντας την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Athens Move. Στόχος της πιλοτικής φάσης είναι να συγκεντρωθούν δεδομένα από τις διαδρομές, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές πριν από την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου, η οποία προγραμματίζεται για το 2027.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σε ημερίδα που διοργάνωσαν ο Δήμος Αθηναίων και η Πρωτοβουλία Αθήνα21, το σχέδιο περιλαμβάνει τέσσερις γραμμές συνολικού μήκους περίπου 40 χιλιομέτρων, 185 στάσεις και 17 ηλεκτρικά λεωφορεία.

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Η νέα Δημοτική Συγκοινωνία θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το υφιστάμενο δίκτυο του ΟΑΣΑ και το Μετρό, με βασικό στόχο την κάλυψη του λεγόμενου «last mile», αλλά και τη βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ των γειτονιών της Αθήνας.

Ο Χάρης Δούκας τόνισε πως το νέο δίκτυο δεν έχει σχεδιαστεί για να ανταγωνιστεί τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς, αλλά για να καλύψει κενά στις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων. Για τον σχεδιασμό των διαδρομών, όπως σημείωσε, πραγματοποιήθηκαν δημοτικές συνελεύσεις και συζητήσεις με κατοίκους και στα επτά δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας, προκειμένου να καταγραφούν οι πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής.

Οι 4 γραμμές που θα λειτουργήσουν από το 2027

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε επτά γραμμές, με σκοπό την εξυπηρέτηση πυκνοκατοικημένων περιοχών, αλλά και γειτονιών που σήμερα αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Ωστόσο, μέσω των πόρων του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 11,7 εκατ. ευρώ, η οποία επιτρέπει την υλοποίηση τεσσάρων από τις συνολικά επτά γραμμές. Οι υπόλοιπες τρεις παραμένουν στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου και δεν εγκαταλείπονται.

Οι τέσσερις γραμμές της νέας Δημοτικής Συγκοινωνίας αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία από το 2027 και είναι:

Νέος Κόσμος – Πετράλωνα – Κεραμεικός,

Κάτω Πατήσια – Σεπόλια – Κεραμεικός,

Προμπονάς – Άνω Πατήσια – Κυψέλη και

Αττική – Κυψέλη.