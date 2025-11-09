Σε μια χαλαρή απογευματινή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, πιασμένοι χέρι-χέρι, χαμογελαστοί και ιδιαίτερα διαχυτικοί, επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά πως η σχέση τους βρίσκεται σε μία από τις πιο όμορφες φάσεις της. Η κοινή τους εμφάνιση στο κέντρο της πόλης ήρθε, έτσι, να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων δημόσιων εξόδων που δείχνουν ένα ζευγάρι σταθερό, με κοινό βηματισμό και ξεκάθαρα πλάνα για το μέλλον, χωρίς υπερβολές αλλά με διακριτική αυτοπεποίθηση.

Τον τελευταίο περίπου ενάμιση χρόνο, από τη στιγμή που αποφάσισαν να μιλήσουν ανοιχτά για τη σχέση τους, η ηθοποιός και ο Ιταλοαργεντινός μπασκετμπολίστας δεν αποφεύγουν τις δημόσιες εμφανίσεις, διατηρούν όμως χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας μια εικόνα φυσική και ανεπιτήδευτη, είτε πρόκειται για νυχτερινές εξόδους είτε για καθημερινές βόλτες.

Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η Αθηνά Οικονομάκου έχει μιλήσει ανοιχτά για τη νέα πραγματικότητα στη ζωή της μετά το διαζύγιο, τονίζοντας πως η παρουσία του Μπρούνο Τσερέλα λειτούργησε καταλυτικά ώστε να κάνει «ένα νέο

ξεκίνημα» και να μοιραστεί δημόσια τη σχέση τους. Έχει επίσης αναφερθεί στην πρόταση γάμου που δέχθηκε, αλλά και στο γεγονός ότι ο γάμος τους – όταν πραγματοποιηθεί – θα γίνει σε στενό κύκλο, με ανθρώπους του πολύ κοντινού τους περιβάλλοντος.

Ιδιαίτερη σημασία για την ίδια είχε και ο τρόπος που ο σύντροφός της εντάχθηκε στη ζωή των παιδιών της, με την ηθοποιό να επισημαίνει ότι η μετάβαση έγινε ομαλά, χωρίς πίεση, με σεβασμό στους ρυθμούς της οικογένειας. Αυτή η εικόνα ισορροπίας και σταθερότητας είναι κάτι που φροντίζουν να εκπέμπουν και στις δημόσιες εμφανίσεις τους.

Ο Μπρούνο Τσερέλα, με χρόνια πορείας στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και διακρίσεις με ιταλικές ομάδες, συνεχίζει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες στην Ιταλία, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και μέσω κοινωνικών δράσεων, διατηρώντας πλέον στενούς δεσμούς και με την Ελλάδα.

Η Αθηνά Οικονομάκου, από την πλευρά της, μοιράζει τον χρόνο της ανάμεσα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην υποκριτική, τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και τις συχνές μετακινήσεις μεταξύ Αθήνας και Μιλάνου, ώστε να βρίσκεται στο πλευρό του συντρόφου της. Όπως έχει εξηγήσει, τα συνεχή ταξίδια και οι δύο «βάσεις» δεν αποτελούν εμπόδιο, αλλά κομμάτι της κοινής τους καθημερινότητας που έχουν επιλέξει συνειδητά.