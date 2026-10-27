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Αλλαγές στα δρομολόγια των μετρό και των τραμ θα ισχύσουν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου εξαιτίας των μαθητικών παρελάσεων και των εκδηλώσεων που θα διαδραματιστούν στην Αθήνα για την επέτειο του «ΟΧΙ».

Προσωρινές τροποποιήσεις αναμένονται και στις διαδρομές λεωφορείων και τρόλεϊ σε περιοχές της Αττικής, ενώ αντίστοιχα μέτρα είχαν ληφθεί και την προηγούμενη χρονιά και σε μετρό και τραμ προκειμένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων της 28ης Οκτωβρίου.

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Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026 μετρό και τραμ θα λειτουργήσουν ως εξής:

Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 8 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Η Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί.

θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΦΙΞ» από τις 8 το πρωί. Η Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 9 το πρωί.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Οι επιβάτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του ΟΑΣΑ και της Ελληνικής Αστυνομίας για τις τελικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τις ώρες εφαρμογής τους και τις αλλαγές στα δρομολόγια.