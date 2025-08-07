Η κολύμβηση απαγορεύεται ρητά σε 13 περιοχές της Αττικής, τα νερά των οποίων κρίνονται επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, βάσει εγκυκλίου του υπουργείου Υγείας.

Με επίσημη απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, απαγορεύεται ρητά η κολύμβηση σε συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας Αττικής για τη θερινή περίοδο του 2025. Η απόφαση εκδόθηκε την Πέμππτη (7/8) και βασίζεται σε εργαστηριακά δεδομένα που διαβιβάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και περιβαλλοντικής παρακολούθησης.

Advertisement

Advertisement

«Η ποιότητα των υδάτων σε ορισμένες ακτές της Αττικής δεν πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για ανθρώπινη έκθεση μέσω κολύμβησης» σημειώνεται χαρακτηριστικά στην εγκύκλιο.

Πού απαγορεύεται η κολύμβηση

Η απαγόρευση ισχύει για τις εξής 13 κατηγορίες περιοχών, μεταξύ αυτών λιμάνια, όρμοι, εκβολές ποταμών και σημεία με πιθανούς ρυπαντικούς κινδύνους:

Λιμάνια, ναυπηγεία, αγκυροβόλια (γενική απαγόρευση).

Από Πειραιά έως Πέραμα – λόγω επιβαρυμένης θαλάσσιας ζώνης.

Σκαραμαγκάς – Ασπρόπυργος – έντονη βιομηχανική δραστηριότητα.

Σκαφάκι, Σταυρός, Ναυτική Σχολή Δοκίμων, Miramare – περιοχές με στρατιωτική ή εμπορική χρήση.

Μικρολίμανο έως ακτή Ξηροτάγαρου.

Ακτή ΕΔΕΜ – απαγορεύεται 100 μ. εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.

Ακτή Σούνιο – μπροστά από το εστιατόριο «Ακρογιάλι».

Όλες οι εκβολές αγωγών ομβρίων – σε ακτίνα 50 μέτρων.

Εκβολές βιολογικών καθαρισμών – σε ακτίνα 200 μέτρων.

Ναυπηγεία Λαυρίου – εκτός της ακτής Χέλμη έως Θορικό (Ακτή Θεάτρου).

Ραφήνα – εξωτερική πλευρά προσήνεμου μόλου.

Νέα Μάκρη & Μαραθώνας – γύρω από τις εκβολές σε στρατιωτικές κατασκηνώσεις.

Ασωπός ποταμός – 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής.

Η απόφαση βασίζεται σε υγειονομικές και περιβαλλοντικές μετρήσεις που αφορούν ρύπανση, λύματα, βιομηχανικά κατάλοιπα και μειωμένη ικανότητα αυτοκαθαρισμού των υδάτων.