Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής.



Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -23.010- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -246- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν -10- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

