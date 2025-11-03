Η χρήση του φλας σπανίζει στους ελληνικούς δρόμους, ωστόσο ο συγκεκριμένος οδηγός έθεσε επανειλημμένα σε κίνδυνο τις ζωές των υπόλοιπων οδηγών στην Αττική Οδό.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε έρθει αντιμέτωποι με οδηγούς οι οποίοι πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς χωρίς να ενημερώσουν τους υπόλοιπους χρήστες για τις προθέσεις τους.

Ωστόσο η διαρκής επανάληψη αυτής της συμπεριφοράς και μάλιστα σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ξεπερνά τα όρια της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και χαρακτηρίζεται εγκληματική.

Το παρακάτω βίντεο δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό ellinares_odigi, και τραβήχτηκε από επιβάτη του οχήματος που βρισκόταν ακριβώς πίσω από το προπορευόμενο όχημα που κινούνταν επικίνδυνα.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οδηγός που προτίθεται να εκτελέσει ελιγμό, οφείλει προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι μπορεί να το κάνει χωρίς κίνδυνο ή παρακώλυση των λοιπών χρηστών της οδού, οι οποίοι κινούνται πίσω, μπροστά ή πλάι του, ή ετοιμάζονται να τον προσπεράσουν, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση, την κατεύθυνση και την ταχύτητά τους.

Επίσης, πριν από κάθε ελιγμό, ο οδηγός υποχρεούται να καταστήσει έγκαιρα γνωστή την πρόθεσή του αυτή, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους δείκτες κατεύθυνσης (φλας). Μάλιστα η προειδοποίηση που δίνεται με τα φλας επιβάλλεται να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του ελιγμού και να παύει όταν ολοκληρωθεί ο ελιγμός.

Ο οδηγός του λευκού Audi που αποτυπώνεται στο βίντεο επιχειρεί στην Αττική Οδό συνεχείς ελιγμούς, πατώντας μάλιστα συχνά φρένο απότομα, ενώ η κίνησή του εγκυμονεί κίνδυνο για τους λοιπούς χρήστες του δρόμου.

Η συμπεριφορά του τιμωρείται με πρόστιμο 350 ευρώ, το οποίο ﻿συνοδεύεται από αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου για 30 ημέρες.

Τα σχόλια των χρηστών που συνοδεύουν τη δημοσίευση αποτυπώνουν την οργή τους, ενώ το γεγονός ότι οι πινακίδες του οχήματος δεν είναι ελληνικές προκαλεί σε ορισμένους ακόμη περισσότερη αγανάκτηση.