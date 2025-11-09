Για πάνω από 1,5 χιλιόμετρο οδηγούσε ανάποδα σε ΛΕΑ της Αττικής Οδού ένας ασυνείδητος οδηγός. Ο 56χρονος συνελήφθη ενώ του αφαιρέθηκε – εκ νέου – το δίπλωμα οδήγησης για 395 ημέρες.

Ο 56χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής (07.11.2025) από αστυνομικούς της Τροχαίας της Αττικής Οδού όταν αντιλήφθηκαν πως είχε μπει στη ΛΕΑ, είχε βάλει όπισθεν και οδηγούσε έτσι για 1,5 χιλιόμετρο δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο να προκαλέσει τροχαίο.

Στην έρευνα που έγινε αποδείχθηκε πως ο 56χρονος δεν είχε καν δίπλωμα οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί στο τέλος του Οκτωβρίου για χρήση τηλεφώνου τη στιγμή που οδηγούσε.

Σε βάρος του ασκήθηκε νέο πρόστιμο ύψους 1.225 ευρώ αλλά και νέα αφαίρεση του διπλώματος για 395 ημέρες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.