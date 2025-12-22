Εκατοντάδες παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ βεβαίωσαν τα στελέχη της Τροχαίας το τελευταίο τετραήμερο μόνο στην Αττική.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 19.712 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 262 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ τα στελέχη της Τροχαίας συνέλαβαν επτά οδηγούς υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Advertisement

Advertisement

Αξίζει να σημειωθεί ότι οδηγός αυτοκινήτου εγκατέλειψε το όχημά του μπροστά από στάση λεωφορείου, όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των συνεργείων ελέγχων και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παρακώλυση συγκοινωνιών.

Credits: Ελληνική Αστυνομία